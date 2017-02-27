Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу. маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.
спасибо, не надо мне овдп, моего прадеда кинули с овдп, моего деда, моих родителей кинули с депозитом в гос банке, пусть в эти игры играют другие, опыт моих поколений показывает что в такие игры с государством играть себе дороже
Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу. маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.
спасибо, не надо мне овдп, моего прадеда кинули с овдп, моего деда, моих родителей кинули с депозитом в гос банке, пусть в эти игры играют другие, опыт моих поколений показывает что в такие игры с государством играть себе дороже
МВФ затвердив виділення 5 млрд доларів Україні в рамках програми Stand by
"Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з викликами пандемії COVID-19 шляхом забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, зберігаючи при цьому досягнення на сьогоднішній день і просуваючи невеликий набір ключових структурних реформ, з тим, щоб Україна мала всі можливості для повернення до зростання після закінчення кризи", йдеться в повідомленні МВФ.
Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу. маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"
Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.
спасибо, не надо мне овдп, моего прадеда кинули с овдп, моего деда, моих родителей кинули с депозитом в гос банке, пусть в эти игры играют другие, опыт моих поколений показывает что в такие игры с государством играть себе дороже
При Брежневе помню бабушка ходила погашала облигации Госзайма, ещё те, до реформы 1961 года.
мне еще достались в наследство пачка государственных внутренних выигрышных займов 1982 года https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 80&bih=701 и совецкая сберкнижка с записями "приход", "приход", .... и пару "расходов" Кидок получился конкретный. [/quote] Рада приняла Закон о компенсации 1 советский рубль=1,05 гривны. Кучма выдал помню 50 гривен всем , кому за 80 лет. И Юлька по 1 тыще. На этом прекратилось. Да, ещё на похороны 1250 выплачивают.