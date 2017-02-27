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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5611561256135614

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:45

  Zebra написав:
  Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу.
маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"

Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.

спасибо, не надо мне овдп, моего прадеда кинули с овдп, моего деда, моих родителей кинули с депозитом в гос банке, пусть в эти игры играют другие, опыт моих поколений показывает что в такие игры с государством играть себе дороже
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:53

  yama написав:
  Zebra написав:
  Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу.
маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"

Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.

спасибо, не надо мне овдп, моего прадеда кинули с овдп, моего деда, моих родителей кинули с депозитом в гос банке, пусть в эти игры играют другие, опыт моих поколений показывает что в такие игры с государством играть себе дороже


мне еще достались в наследство пачка государственных внутренних выигрышных займов 1982 года https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 80&bih=701 и совецкая сберкнижка с записями "приход", "приход", .... и пару "расходов" :mrgreen: Кидок получился конкретный. :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 01:58

  Alex2007 написав:
  Xenon написав:Зеленский потребовал выполнения бюджета
.

интересно ножкой топнул, кулаком по столу ударил? :mrgreen:
надо бы еще указ специальный издать, наподобие как президент Туркменистана Бердымухаммедов в свое время запретил короновирус. :mrgreen:

и верно сделал Бердымухаммедов. а у нас сегодня на фирме фуршет для наших клиентов на 50 человек :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 06:05

МВФ затвердив виділення 5 млрд доларів Україні в рамках програми Stand by



"Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з викликами пандемії COVID-19 шляхом забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки, зберігаючи при цьому досягнення на сьогоднішній день і просуваючи невеликий набір ключових структурних реформ, з тим, щоб Україна мала всі можливості для повернення до зростання після закінчення кризи", йдеться в повідомленні МВФ.


https://www.unn.com.ua/uk/news/1874032- ... i-stand-by
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 06:57

  yama написав:
  Zebra написав:
  Moneta написав:Это к тому, что Игорь аргументировал что ОВДП доступно пересичному украинцу.
маленькими буквами следовало добавить "у которого свободно пару лямов грн"

Если пересичному будут доступны ОВДП то производительность труда на заводах и шахтах упадет.

спасибо, не надо мне овдп, моего прадеда кинули с овдп, моего деда, моих родителей кинули с депозитом в гос банке, пусть в эти игры играют другие, опыт моих поколений показывает что в такие игры с государством играть себе дороже

При Брежневе помню бабушка ходила погашала облигации Госзайма, ещё те, до реформы 1961 года.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:01

мне еще достались в наследство пачка государственных внутренних выигрышных займов 1982 года https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 80&bih=701 и совецкая сберкнижка с записями "приход", "приход", .... и пару "расходов" :mrgreen: Кидок получился конкретный. :shock:[/quote]
Рада приняла Закон о компенсации 1 советский рубль=1,05 гривны. Кучма выдал помню 50 гривен всем , кому за 80 лет. И Юлька по 1 тыще. На этом прекратилось. Да, ещё на похороны 1250 выплачивают.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:25

  Moneta написав:1579\25.3=62.4 :?


по оперативным данным на сайте НБУ за травень 2020 чуть меньше:

М0 = 435138.20877466 [+17411.58536563]
М2 = 1576029.88067236 [+33706.72571308]
М3 = 1579321.867723 [+33632.55086549]
ЗВР = 25371.76598106 [-323.07565962]

М2/ЗВР = 62.12
Амвросий
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