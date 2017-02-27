Рада приняла Закон о компенсации 1 советский рубль=1,05 гривны. Кучма выдал помню 50 гривен всем , кому за 80 лет. И Юлька по 1 тыще. На этом прекратилось. Да, ещё на похороны 1250 выплачивают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 07:01
мне еще достались в наследство пачка государственных внутренних выигрышных займов 1982 года
Рада приняла Закон о компенсации 1 советский рубль=1,05 гривны. Кучма выдал помню 50 гривен всем , кому за 80 лет. И Юлька по 1 тыще. На этом прекратилось. Да, ещё на похороны 1250 выплачивают.
Додано: Сер 10 чер, 2020 07:25
Додано: Сер 10 чер, 2020 07:42
не зря нерезы делают ноги
берегут нервы смотрящим))). Я бы вообще расчёты наличными запретил, может тогда стало бы меньше мошенничества и коррупции.
покойник дожен явиться лично? в гугле об этом ничего.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.68 - 26.74,
диапазон цен наличного доллара: 26.65..26.68 - 26.74..26.75 (ПОВ, опт)
Вчера вечером курс доллара в Харькове поднимался до 26.70 - 26.75, сегодня ближе к 9 утра биды стали немного проседать, спред растянулся до 7-10 коп. Главная утренняя новость - транш, видимо причина в этом.
Сумы 26.65 - 26.75
Полтава 26.67 - 26.77
Вчера утром: Харьков 26.65 - 26.69, Сумы 26.60 - 26.70, Полтава 26.65 - 26.70
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