RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5611561256135614

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:01

мне еще достались в наследство пачка государственных внутренних выигрышных займов 1982 года https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 80&bih=701 и совецкая сберкнижка с записями "приход", "приход", .... и пару "расходов" :mrgreen: Кидок получился конкретный. :shock:[/quote]
Рада приняла Закон о компенсации 1 советский рубль=1,05 гривны. Кучма выдал помню 50 гривен всем , кому за 80 лет. И Юлька по 1 тыще. На этом прекратилось. Да, ещё на похороны 1250 выплачивают.
sesk
 
Повідомлень: 152
З нами з: 31.12.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:25

  Moneta написав:1579\25.3=62.4 :?


по оперативным данным на сайте НБУ за травень 2020 чуть меньше:

М0 = 435138.20877466 [+17411.58536563]
М2 = 1576029.88067236 [+33706.72571308]
М3 = 1579321.867723 [+33632.55086549]
ЗВР = 25371.76598106 [-323.07565962]

М2/ЗВР = 62.12
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2066
З нами з: 26.02.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 07:42

  Амвросий написав:
  Moneta написав:1579\25.3=62.4 :?


по оперативным данным на сайте НБУ за травень 2020 чуть меньше:

М0 = 435138.20877466 [+17411.58536563]
М2 = 1576029.88067236 [+33706.72571308]
М3 = 1579321.867723 [+33632.55086549]
ЗВР = 25371.76598106 [-323.07565962]

М2/ЗВР = 62.12

не зря нерезы делают ноги
  Zebra написав:Может они не хотят, чтоб наверху смотрели как они тратя заработанное...
берегут нервы смотрящим))). Я бы вообще расчёты наличными запретил, может тогда стало бы меньше мошенничества и коррупции.

  sesk написав:. Да, ещё на похороны 1250 выплачивают.
покойник дожен явиться лично? в гугле об этом ничего.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3737
З нами з: 06.04.16
Подякував: 837 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 26.68 - 26.74,
диапазон цен наличного доллара: 26.65..26.68 - 26.74..26.75 (ПОВ, опт)

Вчера вечером курс доллара в Харькове поднимался до 26.70 - 26.75, сегодня ближе к 9 утра биды стали немного проседать, спред растянулся до 7-10 коп. Главная утренняя новость - транш, видимо причина в этом.

Сумы 26.65 - 26.75
Полтава 26.67 - 26.77

Вчера утром: Харьков 26.65 - 26.69, Сумы 26.60 - 26.70, Полтава 26.65 - 26.70
Patrick
 
Повідомлень: 834
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5611561256135614
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: st512, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1929, 1930, 1931
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19307 2356808
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 23:39
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6985 1571656
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 17:16
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 94083
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86648)
10.06.2020 09:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.