Додано: Сер 10 чер, 2020 10:10

vitaliian написав: Я бы вообще расчёты наличными запретил, может тогда стало бы меньше мошенничества и коррупции. Я бы вообще расчёты наличными запретил, может тогда стало бы меньше мошенничества и коррупции.

не выход. Если каждый день 100 000 коррупционеров будут совершать получение /дачу взятки по безналу, то у нас не хватит судов и ментов, чтобы пооткрывать на всех дела, а потом осудить и посадить. Зато люди, имеющие в банке только поступления в виде зарплат, легко могут в один момент оказаться без средств к существованию, хотя бы потому, что "технический " сбой. О банкопаде не говорим