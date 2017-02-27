Рада приняла Закон о компенсации 1 советский рубль=1,05 гривны. Кучма выдал помню 50 гривен всем , кому за 80 лет. И Юлька по 1 тыще. На этом прекратилось. Да, ещё на похороны 1250 выплачивают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 07:01
мне еще достались в наследство пачка государственных внутренних выигрышных займов 1982 года
Рада приняла Закон о компенсации 1 советский рубль=1,05 гривны. Кучма выдал помню 50 гривен всем , кому за 80 лет. И Юлька по 1 тыще. На этом прекратилось. Да, ещё на похороны 1250 выплачивают.
Додано: Сер 10 чер, 2020 07:25
Додано: Сер 10 чер, 2020 07:42
не зря нерезы делают ноги
берегут нервы смотрящим))). Я бы вообще расчёты наличными запретил, может тогда стало бы меньше мошенничества и коррупции.
покойник дожен явиться лично? в гугле об этом ничего.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
Додано: Сер 10 чер, 2020 09:41
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.68 - 26.74,
диапазон цен наличного доллара: 26.65..26.68 - 26.74..26.75 (ПОВ, опт)
Вчера вечером курс доллара в Харькове поднимался до 26.70 - 26.75, сегодня ближе к 9 утра биды стали немного проседать, спред растянулся до 7-10 коп. Главная утренняя новость - транш, видимо причина в этом.
Сумы 26.65 - 26.75
Полтава 26.67 - 26.77
Вчера утром: Харьков 26.65 - 26.69, Сумы 26.60 - 26.70, Полтава 26.65 - 26.70
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не выход. Если каждый день 100 000 коррупционеров будут совершать получение /дачу взятки по безналу, то у нас не хватит судов и ментов, чтобы пооткрывать на всех дела, а потом осудить и посадить. Зато люди, имеющие в банке только поступления в виде зарплат, легко могут в один момент оказаться без средств к существованию, хотя бы потому, что "технический " сбой. О банкопаде не говорим
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я несколько лет жил без наличных, полёт норм, жаль на серых сто не хотят безнала.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:28
Ну може людині надоїло заробляти в такий спосіб... Пішов відпочивати. Все таки поміняти 500 доларів не так і легко...
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:31
Мыколайчик, це не менше 25%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:45
Забавно звучит -- примерно как: "только взяточники не хотят безнала"...
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:51
МВФ вже відправив перший транш Україні — представник фонду
Перший транш нової кредитної програми stand-by, яку напередодні затвердила Рада директорів Міжнародного валютного фонду для України, вже надіслали на рахунки українського уряду.
Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован.
«Перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів вже спрямовано до України — буде на рахунках уряду з урахуванням часової різниці та швидкості проходження коштів у міжнародних платіжних системах», — повідомив Рашкован у Facebook.
Він зазначив, що затверджена МВФ кредитна програма для України стала найбільшою програмою, яку фонд погодив від початку коронавірусної кризи (з 26 березня). Крім цього, це перша структурна програма МВФ від початку кризи, адже до цього фонд погоджував лише програми екстреного фінансування для підтримки країн, що постраждали від коронавірусу.
Вночі 10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України розміром 5 мільярдів доларів та терміном на 1,5 роки. Перший транш МВФ має скласти 2,1 мільярда доларів (що на 200 мільйонів доларів більше, аніж очікувалося раніше).
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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