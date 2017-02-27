RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5612561356145615

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що то сьогодні по курсу зірвали "стоп-кран"? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8047
З нами з: 19.10.15
Подякував: 520 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:07

Долярчик
МВФ поспособствовал.
farm
 
Повідомлень: 508
З нами з: 03.01.10
Подякував: 26 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Далі мав би в гору йти, треба ж Україні на тому заробити.
sailed
 
Повідомлень: 397
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:43

  matroSkin написав:The National Bank of Ukraine (NBU) has skillfully managed monetary policy during a very challenging period. Central Bank independence should be preserved, and monetary and exchange rate policies should continue to provide a stable anchor in the context of the inflation-targeting regime, while allowing orderly exchange rate adjustment and preventing liquidity stress. Financial policies should strike a balance between preserving financial stability and assisting the recovery.

Написано не "носієм" англійської мови. Тутешні словосполучення в "англомовній" (як думає автор) упаковці. Писали в/для НБУ, схоже. Шукають "кришу".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 07.10.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мы спасены

МВФ уже направил Украине транш в размере $2,1 млрд. Сообщил об этом представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

"Первый транш в $ 2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17211
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4235 раз.
Подякували: 6818 раз.
 
Профіль
22
3
5
  #<1 ... 5612561356145615
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: adeges, s0v7a, ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1929, 1930, 1931
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19307 2356925
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 23:39
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6985 1571698
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 17:16
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 42, 43, 44
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
438 94103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86664)
10.06.2020 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.