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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Що то сьогодні по курсу зірвали "стоп-кран"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Далі мав би в гору йти, треба ж Україні на тому заробити.
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:43
Написано не "носієм" англійської мови. Тутешні словосполучення в "англомовній" (як думає автор) упаковці. Писали в/для НБУ, схоже. Шукають "кришу".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мы спасены
МВФ уже направил Украине транш в размере $2,1 млрд. Сообщил об этом представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.
"Первый транш в $ 2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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