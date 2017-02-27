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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 10:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Що то сьогодні по курсу зірвали "стоп-кран"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Далі мав би в гору йти, треба ж Україні на тому заробити.
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:43
Написано не "носієм" англійської мови. Тутешні словосполучення в "англомовній" (як думає автор) упаковці. Писали в/для НБУ, схоже. Шукають "кришу".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мы спасены
МВФ уже направил Украине транш в размере $2,1 млрд. Сообщил об этом представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.
"Первый транш в $ 2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах".
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:52
Covid-19 recession will leave 'dire and long-lasting' scars, OECD warns
Chris Giles in London
Rich countries face a disappointing economic recovery from the historic downturn caused by the pandemic, which will leave deeper scars than any peacetime recession in the past 100 years, the OECD has warned.
In a downbeat set of forecasts, the international organisation said on Wednesday that although developed economies are likely to experience a rapid initial bounce-back from the recession, it would probably fall far short of bringing living standards back to their pre-pandemic level in early 2020.
The forecasts paint a far gloomier picture of the next few years than global equity markets, which have recovered sharply from their March lows as investors take a much more upbeat view about global prospects.
Laurence Boone, chief economist of the OECD, said the economic impact of coronavirus on unemployment, corporate bankruptcy and adjustments to normal life forced by social distancing would be large and would prevent a normal economic recovery from recession.
“Most people see a V-shaped recovery, but we think it’s going to stop half way,” she said. “By the end of 2021, the loss of income exceeds that of any previous recession over the last 100 years outside wartime, with dire and long-lasting consequences for people, firms and governments.”
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
$2,1 млрд это 55 млрд грн. Фактически закрытие дыры бюджета на 2 месяца.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:07
За кулисами транша...
Почему за деревьями никто лес не видит? 6 сообщений о выделении транша, и ни одного из того же пресс-релиза МВФ - об ухудшении прогнозов ключевых макропоказателей.
Так, прогноз падения ВВП на 2020-й ухудшен с 7,7% до 8,2%, а прогноз его восстановления в 2021-м - с 3,6% до 1,1%. ВВП 2022-го, согласно прогнозу, составит лишь 95,6% от ВВП 2019-го!
Т.е. мы снова будем отброшены на 5-6 лет назад, как это уже случалось дважды за последнее время, в 2008-2009 гг и 2014-2015 гг (и тоже с регулярностью 5-6 лет).
Более того, к 2019-му ВВП упадет даже номинально в гривнах - с 3,975 трлн до 3,908 трлн. Что это значит, когда расходы бюджета, наоборот, к 2019-му растут - либо они не будут профинансированы (например, не будут платиться пенсии), либо корову будут больше доить и меньше кормить (бизнесу еще сильнее поднимут налоги, а населению - тарифы)... либо глубокая девальвация для эмиссионного финансирования бюджетного дефицита...
Помимо этого, в 2020-м прогнозируется рост безработицы на 47% с 8,5% до 12,6% (в абсолютных значениях это увеличение с 1,5 до 2,2 млн человек - только официальных безработных, стоящих на бирже труда). Причем на докризисный уровень безработица вернется тоже когда-нибудь за пределами прогноза - в 2022-м она все еще будет на 35% выше, чем в 2019-м! Да, и не забываем о 530 тыс вернувшихся заробитан, которые пока все пребывают и пребывают...
ЗВР - падение на 6 млрд долларов до 19,3, несмотря на рост долгов, отношение госдолга к ВВП - 65,4% (back to 2016), падение ПИИ до 1,2 млрд долларов (back to 2015), и куча всего другого "интересного" - листайте по ссылке сами...
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:27
Міжнародне енергетичне агентство прогнозує в 2020 році найбільше в історії падіння світового попиту на газ - на 150 мільярдів кубометрів, або на 4%.
Про це йдеться в доповіді агентства по ринку газу.
"У 2020 році світовий ринок природного газу може пережити найбільший шок попиту в своїй історії... Очікується рекордне падіння попиту на природний газ, пандемія COVID-19 вражає і без того ослаблений ринок", - йдеться в доповіді.
Агентство зазначає, що останнє різке зниження попиту на газ в світі було зафіксовано в 2009 році - тоді він впав на 2%. У 2019 році світове споживання газу зросло на 1,8%, або на 70 мільярдів кубометрів.
Скорочення споживання природного газу очікується в кожному секторі і в кожному регіоні, але велика частина зниження припаде на розвинені ринки і на сектор виробництва електроенергії, пише агентство.
При цьому МЕА очікує, що велика частина втраченого в 2020 році попиту буде відновлена в 2021 році. Особливо активне зростання попиту очікується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в тому числі завдяки тому, що країни АТР виграють від привабливих цін на газ.
Розвинені ринки Європи і Північної Америки також зможуть відновити велику частину своїх втрат в попиті, оскільки в промисловості і електроенергетиці повернеться потреба в газі. Позитивний ефект також буде мати триваючий перехід ряду країн з вугільної генерації на газову.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нам бы только ночь простоять да день продержаться (с)
Из «Сказки о Военной Тайне, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» советского детского писателя Аркадия Гайдара
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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