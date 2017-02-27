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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:31
zРадио, а який курс гривні до долара на 20, 21, 22 рік прогнозуєте?
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Додано: Сер 10 чер, 2020 12:33
Середньорічна-зважена + вуса
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0536(0,02258). ВПАЛИ. Йшло додолу по 5,36 копійки за добу. Це більше ніж вдвічи швидше чим росло тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0074(+ 0,0078). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,74 копійки за добу. Майже без змін. Всього на 0,04 копійки повільніше.
Повні оберти МБ за тиждень 1715,8065(1339,7882) млн. долярів. Робочий тиждень повний. Оберти відчутно підскочили завдяки пʼятниці. Середні оберти за тиждень склали 343,16 (267,96) млн.дол. Також виросли. Та про те, не дивлячись на екстремум пʼятниці, вони лишаються меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 371,01(372,39) млн. грн., які знову таки трохи припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,6424(26,7955) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,9009(25,8640) грн./дол. і це на 0,73(0,93) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 2.83(3.60) відсотка. Хоча і впала та це ще зовсім непогано.
Доляр по року перекуплено на 0,73 гривні
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати, не дивлячись на те, що курс пішов під зону веснянно-літнього комфорту останніх 3 років. НБУ "титанічними" викупами валюти кожні 5 копійок вниз поки що вдається його утримувати біля нижньої границі тієї зони веснянно-літнього комфорту останніх 3 років.
Прийшов час Вангувати!
Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.
Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус:
- лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік);
- логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки);
- параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки);
- гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки);
- кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.
Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,9389(25,6466) грн./дол.(логаріфмічний вус) до 26,1862(25,8962) грн./дол. (гіперболічний вус). Повна розбіжність складає 24.73(24.89) копійки./дол. що є меньше за 1 відсотка.
Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,9009 грн./дол. не попало у визначенний тижнем раніше діапазон. І сталося це завдяки аномально великій кількості обертів у пʼятницю, що і потягло середньорічний зважений вгору сильніше ніж пророкувалось.
Лінійний вус на прикінець року знову потрапив у 2018 рік. Логаріфм біля 2017. Гіпербола знову наблизилась до 2016 і 2019 років.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,7104(26,9146) грн./$. Воно припало.
І BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ МЕНЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ.
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,7104 грн./дол.!
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:35
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.06.2020........................26,6424
Курс практически не изменился.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия, отрабатывая удешевление доллара в мире, а также ожидания увеличенного предложения после выходного в понедельник. Спред при открытии 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, симметрично сузили спред до рабочих двух копеек, после чего на 1.5 копейки опустились. Поторговав около получаса в балансе, подросли на 2 копейки, почти достигнув уровня вчерашнего закрытия, и снова уравновесились.
Сразу после 12 наметилось новое снижение.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Сокращение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов. Казначейство добавило ликвидности, а обналичка чуток сократила.
Как и предполагалось в пятницу, масштабом интервенции сюрпризы не закончились.
Объем валютного рынка вырос с 366.3 до впечатляющих 590 млн. Чистый спрос составил 367 млн. Т.о. необходимость масштабной интервенции была вызвана только ростом предложения, без сокращения спроса. Излишнее предложение было клиентским. Продажа клиентвми составила рекордные 464 млн. и превысила клиентский спрос в 2.5 раза. Масштабы собственных операций банков оставались привычными.
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:45
26.60-26.65/26.70-26.75
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 10 чер, 2020 12:46
Мінфін: Програма з МВФ дозволить додатково отримати майже 3 мільярди доларів
"Наявність цієї програми відкриває державі можливості отримувати фінансування від інших партнерів. Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро = 500 млн євро + 1,2 млрд євро.
Загалом співпрацю з МВФ варто розглядати як елемент довіри і позитивних очікувань щодо майбутньої виваженої економічної політики", - зазначив міністр.
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:43
Юнекс онлайн 26.65
+50грн !
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Додано: Сер 10 чер, 2020 13:52
Меня пугает другое. Ты относишь денежку в банк, а банк на них сразу покупает овгз, т.е. отдает в долг шморгалю и ЗЕкоманде. Ничего не напоминает? Когда рухнул совок, обыватель обвинил кравчука, что тот украл деньги с книжки.
Но деньги украли еще при горбачове, когда заначки граждан принудительно конвертировались в облигации на финансирование подыхающей экономики. Все как сейчас. Доллар евро гривня - какая разница если вернут купонами или талонами. Сама эта пирамида ОВГЗ это угроза пользователям БС. Может я утрирую, но я никогда не даю в долг, не понимая откуда должник их вернет.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 10 чер, 2020 13:59, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда уже дол. покупать? или будет еще вниз...
Додано: Сер 10 чер, 2020 13:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ru/news/-/472319/ot-40-evro-pravitelstvo-avstrii-zapreshhaet-deshevye-aviabilety
От 40 евро: правительство Австрии запрещает дешевые авиабилеты
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:07
Именно поэтому первый транш увеличили до 2.1 ярда,зная что глубина опы уже больше чем первоначально ожидалось в начале короны,может и у МВФ поняли,что она будет ещё глубже,просто не стали пересичных в Неньке расстраивать.
Плюс у МВФ поняли,что дальше никто их требований даже не думает выполнять,именно поэтому вместо 1.75 ярда налили удивительно щедро.
Своего рода дали чаевые и отпустили в лапы северного "брата",возможно осенью у США будет новый президент,которого скорее всего зелёные будут судить заочно,вообщем по-доброму попрощались с Украиной,которая всё больше ложится под рашу,вспомнили 2014 год,мол надеялись на лучшее,шли к этому светлому будущему с черепашьей скоростью,но сейчас и вообще остановились и начался откат как при чивокуне.
Вообщем выпили на дорожку,а дали бодайтесь с проблемами сами,может дядька вовка будет щедрее,мы не знаем(((
А курс сейчас подвластен сезонности,бизнес впал в кому,соцплатежи тормозят и затягивают с выплатой,у кого есть валюта идёт и сдаёт,тут ещё Нафтогаз подсуетился в пятницу,короче ревальвация,с кровью на губах,но ревал,так дяде Яше больше нравится,когда падает каждый день на пару копеек никто не бежит за валютой,Яков мастер не столько в НБУ,сколько психологически.
Вот такие пироги малята,всё внимание на урожай,ведь после ливней пришла почти адская жара,надеюсь хоть что-то успело налиться и подняться у растений
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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