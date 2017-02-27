somilitark написав:

zРадио написав: Так, прогноз падения ВВП на 2020-й ухудшен с 7,7% до 8,2%, а прогноз его восстановления в 2021-м - с 3,6% до 1,1%. ВВП 2022-го, согласно прогнозу, составит лишь 95,6% от ВВП 2019-го!



Так, прогноз падения ВВП на 2020-й ухудшен с 7,7% до, а прогноз его восстановления в 2021-м - с 3,6% до

Именно поэтому первый транш увеличили до 2.1 ярда,зная что глубина опы уже больше чем первоначально ожидалось в начале короны,может и у МВФ поняли,что она будет ещё глубже,просто не стали пересичных в Неньке расстраивать.Плюс у МВФ поняли,что дальше никто их требований даже не думает выполнять,именно поэтому вместо 1.75 ярда налили удивительно щедро.Своего рода дали чаевые и отпустили в лапы северного "брата",возможно осенью у США будет новый президент,которого скорее всего зелёные будут судить заочно,вообщем по-доброму попрощались с Украиной,которая всё больше ложится под рашу,вспомнили 2014 год,мол надеялись на лучшее,шли к этому светлому будущему с черепашьей скоростью,но сейчас и вообще остановились и начался откат как при чивокуне.Вообщем выпили на дорожку,а дали бодайтесь с проблемами сами,может дядька вовка будет щедрее,мы не знаем(((А курс сейчас подвластен сезонности,бизнес впал в кому,соцплатежи тормозят и затягивают с выплатой,у кого есть валюта идёт и сдаёт,тут ещё Нафтогаз подсуетился в пятницу,короче ревальвация,с кровью на губах,но ревал,так дяде Яше больше нравится,когда падает каждый день на пару копеек никто не бежит за валютой,Яков мастер не столько в НБУ,сколько психологически.Вот такие пироги малята,всё внимание на урожай,ведь после ливней пришла почти адская жара,надеюсь хоть что-то успело налиться и подняться у растений