"Вот вам ваучеры - отдыхайте дома" )) Власти Мальты раздадут жителям острова ваучеры на 100 евро для оплаты проживания в отелях, походов в бары, рестораны и магазины. Денежную помочь от государства смогут получить граждане старше 16 лет. Об этом сообщает Lovin Malta.
«Каждый житель Мальты старше 16 лет получит пять ваучеров на сумму 20 евро. Четыре из них можно использовать в отелях, барах и ресторанах (при желании их можно объединить), один — в магазинах», — говорится в сообщении. Отмечается, что ваучеры станут одной из мер поддержки экономики и внутреннего туризма. Сейчас туристический сектор на Мальте начал восстанавливаться, но в целом на это понадобится много времени. А такие ваучеры будут мотивировать мальтийцев путешествовать по своей стране, а не за рубежом.
zРадио написав:Так, прогноз падения ВВП на 2020-й ухудшен с 7,7% до 8,2%, а прогноз его восстановления в 2021-м - с 3,6% до 1,1%. ВВП 2022-го, согласно прогнозу, составит лишь 95,6% от ВВП 2019-го!
Именно поэтому первый транш увеличили до 2.1 ярда,зная что глубина опы уже больше чем первоначально ожидалось в начале короны,может и у МВФ поняли,что она будет ещё глубже,просто не стали пересичных в Неньке расстраивать. Плюс у МВФ поняли,что дальше никто их требований даже не думает выполнять,именно поэтому вместо 1.75 ярда налили удивительно щедро.
Своего рода дали чаевые и отпустили в лапы северного "брата",возможно осенью у США будет новый президент,которого скорее всего зелёные будут судить заочно,вообщем по-доброму попрощались с Украиной,которая всё больше ложится под рашу,вспомнили 2014 год,мол надеялись на лучшее,шли к этому светлому будущему с черепашьей скоростью,но сейчас и вообще остановились и начался откат как при чивокуне.
Вообщем выпили на дорожку,а дали бодайтесь с проблемами сами,может дядька вовка будет щедрее,мы не знаем(((
А курс сейчас подвластен сезонности,бизнес впал в кому,соцплатежи тормозят и затягивают с выплатой,у кого есть валюта идёт и сдаёт,тут ещё Нафтогаз подсуетился в пятницу,короче ревальвация,с кровью на губах,но ревал,так дяде Яше больше нравится,когда падает каждый день на пару копеек никто не бежит за валютой,Яков мастер не столько в НБУ,сколько психологически.
Вот такие пироги малята,всё внимание на урожай,ведь после ливней пришла почти адская жара,надеюсь хоть что-то успело налиться и подняться у растений
Никого вменяемого эти клоуны не нае...обманут.Есси мудрый нарид доверил штурвал скоморохам-жди абзац.Вангую в начале августа можно начинать тарить,причем это ещё оптимистичный вариант.
У квітні та травні 2020 року темп приросту податкових надходжень до держбюджету став від’ємним.
Так, у квітні цього року він становив -6,85% до відповідного показника минулого року, а у травні знизився на більш, ніж 8,5%, якщо порівнювати з травнем 2019 року. Також у першому кварталі податкова демонструвала позитивну динаміку. Про це повідомляє Податкова правда. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... ilisya.htm