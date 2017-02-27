varlo написав:От 40 евро: правительство Австрии запрещает дешевые авиабилеты
Як розумію лише для своїх авіакомпаній чи таки лавка на каву в Відень за 10€ вже закривається?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Як розумію лише для своїх авіакомпаній чи таки лавка на каву в Відень за 10€ вже закривається?
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:27
"Вот вам ваучеры - отдыхайте дома" ))
Власти Мальты раздадут жителям острова ваучеры на 100 евро для оплаты проживания в отелях, походов в бары, рестораны и магазины. Денежную помочь от государства смогут получить граждане старше 16 лет.
Об этом сообщает Lovin Malta.
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:29
Никого вменяемого эти клоуны не нае...обманут.Есси мудрый нарид доверил штурвал скоморохам-жди абзац.Вангую в начале августа можно начинать тарить,причем это ещё оптимистичный вариант.
Додано: Сер 10 чер, 2020 14:56
Чую уже крики вменяемых:
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:19
У квітні та травні 2020 року темп приросту податкових надходжень до держбюджету став від’ємним.
Так, у квітні цього року він становив -6,85% до відповідного показника минулого року, а у травні знизився на більш, ніж 8,5%, якщо порівнювати з травнем 2019 року. Також у першому кварталі податкова демонструвала позитивну динаміку. Про це повідомляє Податкова правда.
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ?
Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?
Додано: Сер 10 чер, 2020 15:57
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................10.06.2020..............11.06.2020
дата розрахунку................09.06.2020..............10.06.2020
Євро...................................30,0872....................30,2859
Долар США........................26,6412....................26,6367
После полудня гривна укрепилась на полкопейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия, отрабатывая удешевление доллара в мире, а также ожидания увеличенного предложения после выходного в понедельник. Спред при открытии 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, симметрично сузили спред до рабочих двух копеек, после чего на 1.5 копейки опустились. Поторговав около получаса в балансе, подросли на 2 копейки, почти достигнув уровня вчерашнего закрытия, и снова уравновесились.
Сразу после 12 опустились на копейку и на 2 часа ушли обедать. После обеда избыток валюты стал явным. Сначала робко опустились на полкопейки, постояли в нерешительности и уверенно пошли вниз. За 40 минут, остававшиеся до времени определения официального курса, опустились на 4 копейки. С "полей" доносятся вести, что такая динамика вынудила регулятора выйти с интервенцией в непривычно позднее время.
Официальный курс встретили котировками 26.5850 - 26.6050. За день опустились на 4.5 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.3750 (-22) +26
2018 - 26.1364 (-4) +50
2017 - 26.1248 (-2)
2016 - 25.0153 (+1)
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:03
Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС
Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины
В министерстве сообщили, что транш на 500 млн евро поступил в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Средства направят на финансирование расходов госбюджета, что будет способствовать улучшению платежного баланса и снижению финансового давления по погашению других кредитов.
Также сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 специальных условий по реформам в сферах:
противодействия и борьбы с коррупцией;
социальной политики;
предотвращения отмывания денег;
энергетики;
таможенной политики;
реформирования налоговой и таможенной служб;
корпоративного управления в государственных банках;
противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;
снижения высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе и в связи с новой программой сотрудничества с МВФ.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:12
15-55:
Харьков 26.67 - 26.70 (утром 26.68 - 26.74),
диапазон цен наличного доллара: 26.65..26.67 - 26.70..26.72 (ПОВ, опт).
В большинстве случаев спред между покупкой и продажей 3-5 коп. Курс покупки снизился на 1-2 коп., курс продажи - на 3-4 коп.
Сумы 26.60 - 26.70 (26.65 - 26.75)
Полтава 26.64 - 26.71 (26.67 - 26.77)
Додано: Сер 10 чер, 2020 16:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Красный свет для расширения льгот «упрощенцам» и снижения пенсионного возраста
Очередная кредитная доза для Украины согласована. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу помощи stand-by для Украины на общую сумму $5 млрд. За несколько дней в распоряжении правительства уже будет $2,1 млрд кредитных средств.
Там еще столько условий , чтобы с "иглы не спрыгнуть ".....
|