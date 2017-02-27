somilitark написав:Именно поэтому первый транш увеличили до 2.1 ярда,зная что глубина опы уже больше чем первоначально ожидалось в начале короны,может и у МВФ поняли,что она будет ещё глубже,просто не стали пересичных в Неньке расстраивать. Плюс у МВФ поняли,что дальше никто их требований даже не думает выполнять,именно поэтому вместо 1.75 ярда налили удивительно щедро.
Своего рода дали чаевые и отпустили в лапы северного "брата",возможно осенью у США будет новый президент,которого скорее всего зелёные будут судить заочно,вообщем по-доброму попрощались с Украиной,которая всё больше ложится под рашу,вспомнили 2014 год,мол надеялись на лучшее,шли к этому светлому будущему с черепашьей скоростью,но сейчас и вообще остановились и начался откат как при чивокуне.
Вообщем выпили на дорожку,а дали бодайтесь с проблемами сами,может дядька вовка будет щедрее,мы не знаем(((
А курс сейчас подвластен сезонности,бизнес впал в кому,соцплатежи тормозят и затягивают с выплатой,у кого есть валюта идёт и сдаёт,тут ещё Нафтогаз подсуетился в пятницу,короче ревальвация,с кровью на губах,но ревал,так дяде Яше больше нравится,когда падает каждый день на пару копеек никто не бежит за валютой,Яков мастер не столько в НБУ,сколько психологически.
Вот такие пироги малята,всё внимание на урожай,ведь после ливней пришла почти адская жара,надеюсь хоть что-то успело налиться и подняться у растений
С геополитической оценкой не согласен, но забивать ею валютную ветку не стану.
А вот по урожаю - все верно. И уже, вероятно, не только внимание, а и молитвы на погоду пора обращать В этом году на фоне обвала промпроизводства, c/х приблизится к 50% всей экспортной выручки...
холява написав:Там еще столько условий , чтобы с "иглы не спрыгнуть ".....
Я в этой статье не увидел двух вещей: 1. Какой-либо связи между апокалиптическими подзаголовками и сутью условий. 2. Какой-либо новизны в самих условиях. Очень показательно в этом плане описание бюджетных требований. Там прописаны нормы с учетом текущей ситуации, в которые мы прекрасно вписываемся. Как страшную трагедию преподносят тот факт, что мы не должны окончательно слететь с катушек и все совсем испортить
Коллега! Помните как здесь разводили жуткую панику по поводу остановленной таможни, и только Вы писали про вполне успешную с ней работу? Сейчас точно также раздувается трагедия вокруг вполне вменяемых условий, на которых нам дают в долг. В них нет ничего, что не стоило бы сделать без кредита. Есть сложности в реализации некоторых вещей, но есть и впечатление, что это все понимают.
Квесторе_поверніться написав:zРадио, а який курс гривні до долара на 20, 21, 22 рік прогнозуєте?
Учитывая уровень влияния МВФ на руководство НБУ, я склонен рассматривать прогноз и как прогноз, и как наставление.
Если на 2020-й ожидается снижение номинального ВВП (чего не было даже в 2014-2015 гг ), значит от НБУ требуют удержания курса в очень узком коридоре. Зачем это делать, догадаться несложно - лобби импорта (доля ЕС и США в котором > 50%) и интересов держателей гривневого долга.
Впрочем, задачу могут и провалить в противовес собственному желанию - есть и объективные факторы в виде беспрецедентного бюджетного дефицита. Когда на одну чашу весов будет положена лояльность МВФ, а на вторую - пенсии и зарплаты бюджетникам, наверняка, наступит время "харизматичных решений", а не предписаний высоколобых заокеанских советников...
холява написав:Там еще столько условий , чтобы с "иглы не спрыгнуть ".....
Я в этой статье не увидел двух вещей: 1. Какой-либо связи между апокалиптическими подзаголовками и сутью условий. 2. Какой-либо новизны в самих условиях. Очень показательно в этом плане описание бюджетных требований. Там прописаны нормы с учетом текущей ситуации, в которые мы прекрасно вписываемся. Как страшную трагедию преподносят тот факт, что мы не должны окончательно слететь с катушек и все совсем испортить
Коллега! Помните как здесь разводили жуткую панику по поводу остановленной таможни, и только Вы писали про вполне успешную с ней работу? Сейчас точно также раздувается трагедия вокруг вполне вменяемых условий, на которых нам дают в долг. В них нет ничего, что не стоило бы сделать без кредита. Есть сложности в реализации некоторых вещей, но есть и впечатление, что это все понимают.
"Хохлы попали, теперь из них будут делать людей" (с) С.Демура