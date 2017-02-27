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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56165617561856195620>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:23

  somilitark написав:Именно поэтому первый транш увеличили до 2.1 ярда,зная что глубина опы уже больше чем первоначально ожидалось в начале короны,может и у МВФ поняли,что она будет ещё глубже,просто не стали пересичных в Неньке расстраивать.
Плюс у МВФ поняли,что дальше никто их требований даже не думает выполнять,именно поэтому вместо 1.75 ярда налили удивительно щедро.

Своего рода дали чаевые и отпустили в лапы северного "брата",возможно осенью у США будет новый президент,которого скорее всего зелёные будут судить заочно,вообщем по-доброму попрощались с Украиной,которая всё больше ложится под рашу,вспомнили 2014 год,мол надеялись на лучшее,шли к этому светлому будущему с черепашьей скоростью,но сейчас и вообще остановились и начался откат как при чивокуне.

Вообщем выпили на дорожку,а дали бодайтесь с проблемами сами,может дядька вовка будет щедрее,мы не знаем(((

А курс сейчас подвластен сезонности,бизнес впал в кому,соцплатежи тормозят и затягивают с выплатой,у кого есть валюта идёт и сдаёт,тут ещё Нафтогаз подсуетился в пятницу,короче ревальвация,с кровью на губах,но ревал,так дяде Яше больше нравится,когда падает каждый день на пару копеек никто не бежит за валютой,Яков мастер не столько в НБУ,сколько психологически.

Вот такие пироги малята,всё внимание на урожай,ведь после ливней пришла почти адская жара,надеюсь хоть что-то успело налиться и подняться у растений :idea:


С геополитической оценкой не согласен, но забивать ею валютную ветку не стану.

А вот по урожаю - все верно. И уже, вероятно, не только внимание, а и молитвы на погоду пора обращать :lol: В этом году на фоне обвала промпроизводства, c/х приблизится к 50% всей экспортной выручки...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Там еще столько условий , чтобы с "иглы не спрыгнуть ".....

Я в этой статье не увидел двух вещей:
1. Какой-либо связи между апокалиптическими подзаголовками и сутью условий.
2. Какой-либо новизны в самих условиях.
Очень показательно в этом плане описание бюджетных требований. Там прописаны нормы с учетом текущей ситуации, в которые мы прекрасно вписываемся. Как страшную трагедию преподносят тот факт, что мы не должны окончательно слететь с катушек и все совсем испортить :)

Коллега!
Помните как здесь разводили жуткую панику по поводу остановленной таможни, и только Вы писали про вполне успешную с ней работу? Сейчас точно также раздувается трагедия вокруг вполне вменяемых условий, на которых нам дают в долг. В них нет ничего, что не стоило бы сделать без кредита. Есть сложности в реализации некоторых вещей, но есть и впечатление, что это все понимают.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:40

  Квесторе_поверніться написав:zРадио, а який курс гривні до долара на 20, 21, 22 рік прогнозуєте?


Учитывая уровень влияния МВФ на руководство НБУ, я склонен рассматривать прогноз и как прогноз, и как наставление.

Если на 2020-й ожидается снижение номинального ВВП (чего не было даже в 2014-2015 гг :!: ), значит от НБУ требуют удержания курса в очень узком коридоре. Зачем это делать, догадаться несложно - лобби импорта (доля ЕС и США в котором > 50%) и интересов держателей гривневого долга.

Впрочем, задачу могут и провалить в противовес собственному желанию - есть и объективные факторы в виде беспрецедентного бюджетного дефицита. Когда на одну чашу весов будет положена лояльность МВФ, а на вторую - пенсии и зарплаты бюджетникам, наверняка, наступит время "харизматичных решений", а не предписаний высоколобых заокеанских советников...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/nalog ... 02628.html
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 16:49

  Сибарит написав:
  холява написав:Там еще столько условий , чтобы с "иглы не спрыгнуть ".....

Я в этой статье не увидел двух вещей:
1. Какой-либо связи между апокалиптическими подзаголовками и сутью условий.
2. Какой-либо новизны в самих условиях.
Очень показательно в этом плане описание бюджетных требований. Там прописаны нормы с учетом текущей ситуации, в которые мы прекрасно вписываемся. Как страшную трагедию преподносят тот факт, что мы не должны окончательно слететь с катушек и все совсем испортить :)

Коллега!
Помните как здесь разводили жуткую панику по поводу остановленной таможни, и только Вы писали про вполне успешную с ней работу? Сейчас точно также раздувается трагедия вокруг вполне вменяемых условий, на которых нам дают в долг. В них нет ничего, что не стоило бы сделать без кредита. Есть сложности в реализации некоторых вещей, но есть и впечатление, что это все понимают.

"Хохлы попали, теперь из них будут делать людей" (с) С.Демура
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:28

  juristkostya написав:
  Сибарит написав:
  холява написав:Там еще столько условий , чтобы с "иглы не спрыгнуть ".....

Я в этой статье не увидел двух вещей:
1. Какой-либо связи между апокалиптическими подзаголовками и сутью условий.
2. Какой-либо новизны в самих условиях.
Очень показательно в этом плане описание бюджетных требований. Там прописаны нормы с учетом текущей ситуации, в которые мы прекрасно вписываемся. Как страшную трагедию преподносят тот факт, что мы не должны окончательно слететь с катушек и все совсем испортить :)

Коллега!
Помните как здесь разводили жуткую панику по поводу остановленной таможни, и только Вы писали про вполне успешную с ней работу? Сейчас точно также раздувается трагедия вокруг вполне вменяемых условий, на которых нам дают в долг. В них нет ничего, что не стоило бы сделать без кредита. Есть сложности в реализации некоторых вещей, но есть и впечатление, что это все понимают.



"Хохлы попали, теперь из них будут делать людей" (с) С.Демура

Здравствуйте.
Сейчас на таможне не так все .
Все сидят и переживают за пертурбации на таможне .
Обьем поступлений и загрузка на таможенной площадке минимальны .
Приходится учитывать карантинные меры стран с которыми работаешь .

В последнее время (не буду уточнять где ,)идет такой контрабас ..... и Родина "шоколадного пупсика " не пасет задних...

это чувствуется на торговых площадках , когда офиц.диллеры конкурируют с группой своего товара поставляемых не официально .
Причем тарифные отделы не обращают на такие мелочи внимания .
ДЕНЬГИ ......давай деньги .....деньги .....

А про подделки под оригинал вообще страшно говорить на форуме ....
Люди даже не задумываются , почему тормозные колодки в два -три-четыре раза стоят дешевле заводских оригинальных.
Замечают только тогда ,когда надо якоря выбрасывать , чтобы затормозить .

Я еще раз обращу внимание что пытаюсь писать объективно.
А про Китай вообще не хочу писать .
Люди проплатили схемщикам а те товар завезли а растаможить никак не могут .
Вопросы появятся скоро у валютных отделов .

Меня все таки мучает вопрос , почему мы должны просить деньги ?
Ну есть же у нас нормальные люди , есть деньги у людей , ну почему не сделать как Болгарии 10 и 10 или в Венгрии или еще у кого .
Почему все петляют и не хотят сделать ОДИНАКОВЫЕ условия для всех.?

Извините что забрал время
холява
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:38

В 2020 дефолта точно не будет?
Какое мнение?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:41

  UA написав:В 2020 дефолта точно не будет?
Какое мнение?

замість дефолт вживають коронавірус
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:45

  Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ?
Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?


Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос, пожалуйста (:
Мне нужно принять решение - брать или ждать (;
Спасибо
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:46

juristkostya

Прошу у всех Прощения , после победных реалий получения транша,больше всего хочется с близкого расстояния, посмотреть в зрачки одному из фигурантов известного фильма .

Да, да именно тому,который послал МВФ и спросить ,ну что языком ляпать это не в коричневых штанах с наполнением ходить ?
холява
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