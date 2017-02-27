Додано: Сер 10 чер, 2020 17:28

juristkostya написав: Сибарит написав: холява написав: Там еще столько условий , чтобы с "иглы не спрыгнуть "..... Там еще столько условий , чтобы с "иглы не спрыгнуть ".....

Я в этой статье не увидел двух вещей:

1. Какой-либо связи между апокалиптическими подзаголовками и сутью условий.

2. Какой-либо новизны в самих условиях.

Очень показательно в этом плане описание бюджетных требований. Там прописаны нормы с учетом текущей ситуации, в которые мы прекрасно вписываемся. Как страшную трагедию преподносят тот факт, что мы не должны окончательно слететь с катушек и все совсем испортить



Коллега!

Помните как здесь разводили жуткую панику по поводу остановленной таможни, и только Вы писали про вполне успешную с ней работу? Сейчас точно также раздувается трагедия вокруг вполне вменяемых условий, на которых нам дают в долг. В них нет ничего, что не стоило бы сделать без кредита. Есть сложности в реализации некоторых вещей, но есть и впечатление, что это все понимают. Я в этой статье не увидел двух вещей:1. Какой-либо связи между апокалиптическими подзаголовками и сутью условий.2. Какой-либо новизны в самих условиях.Очень показательно в этом плане описание бюджетных требований. Там прописаны нормы с учетом текущей ситуации, в которые мы прекрасно вписываемся. Как страшную трагедию преподносят тот факт, что мы не должны окончательно слететь с катушек и все совсем испортитьКоллега!Помните как здесь разводили жуткую панику по поводу остановленной таможни, и только Вы писали про вполне успешную с ней работу? Сейчас точно также раздувается трагедия вокруг вполне вменяемых условий, на которых нам дают в долг. В них нет ничего, что не стоило бы сделать без кредита. Есть сложности в реализации некоторых вещей, но есть и впечатление, что это все понимают.





"Хохлы попали, теперь из них будут делать людей" (с) С.Демура "Хохлы попали, теперь из них будут делать людей" (с) С.Демура

Здравствуйте.Сейчас на таможне не так все .Все сидят и переживают за пертурбации на таможне .Обьем поступлений и загрузка на таможенной площадке минимальны .Приходится учитывать карантинные меры стран с которыми работаешь .В последнее время (не буду уточнять где ,)идет такой контрабас ..... и Родина "шоколадного пупсика " не пасет задних...это чувствуется на торговых площадках , когда офиц.диллеры конкурируют с группой своего товара поставляемых не официально .Причем тарифные отделы не обращают на такие мелочи внимания .ДЕНЬГИ ......давай деньги .....деньги .....А про подделки под оригинал вообще страшно говорить на форуме ....Люди даже не задумываются , почему тормозные колодки в два -три-четыре раза стоят дешевле заводских оригинальных.Замечают только тогда ,когда надо якоря выбрасывать , чтобы затормозить .Я еще раз обращу внимание что пытаюсь писать объективно.А про Китай вообще не хочу писать .Люди проплатили схемщикам а те товар завезли а растаможить никак не могут .Вопросы появятся скоро у валютных отделов .Меня все таки мучает вопрос , почему мы должны просить деньги ?Ну есть же у нас нормальные люди , есть деньги у людей , ну почему не сделать как Болгарии 10 и 10 или в Венгрии или еще у кого .Почему все петляют и не хотят сделать ОДИНАКОВЫЕ условия для всех.?Извините что забрал время