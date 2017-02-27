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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5617561856195620>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 17:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мммм... Считанные часы после получения траншей от МВФ и ЕС и наша "Фемида" снова заработала.
"Київський апеляційний суд відмовив Кабміну в задоволенні апеляційної скарги на рішення суду 2017 року про зобов’язання ПриватБанку обслуговувати депозити англійських компаній Суркісів". Первые 7 млрд уже пристроили?
tta757
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:02

Вопрос к знатокам (без иронии и кавычек) - есть ли возможность примерно поделить портфель гривневых ОВГЗ на руках нерезидентов по кварталам/годам их экспирации?

Резкое снижение купонной доходности, наблюдаемое в последние полгода, одновременно с абсолютно необоснованной экономическими реалиями ревальвацией гривны в последние 2 месяца, наводит на мысль о том, что сейчас создаются идеальные условия для монетизации.

Если в портфеле нерезидентов преобладают длинные бумаги, то их текущая доходность может превышать купонную на 5-10, а то и 15 п.п., что в дополнение к самому купону, "разумному" обменному курсу и профициту валюты на Мб открывает окно для агрессивного выхода
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:11

Приват мне лимит по кредитке установил 0, сначала был 52, потом 27,5
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:15

  sergey_sryvkin написав:
  mephala написав:очень многие вписываются в эти 100 "социальных" квтч будучи абсолютно не бедными.

прям ОЧЕНЬ МНОГИЕ?.. жодного не знаю.
  mephala написав:просто технику используют с низким энергопотреблением.

чайник, бойлер, мікрохвильовка?..


газ? не не знаю.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:28

  tta757 написав:Мммм... Считанные часы после получения траншей от МВФ и ЕС и наша "Фемида" снова заработала.
"Київський апеляційний суд відмовив Кабміну в задоволенні апеляційної скарги на рішення суду 2017 року про зобов’язання ПриватБанку обслуговувати депозити англійських компаній Суркісів". Первые 7 млрд уже пристроили?

Как там так вышло, что депозитов всей семьи на ярд гривен, а процентов на 7 ярдов? Весь бизнес общий, в т.ч. и а-банк, и 1+1, но лица не связанные, и беня совсем не отдал бабло перед разграблением банка. Ага. Его б уже в бетоне искали.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 10 чер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:28

  холява написав:juristkostya

Прошу у всех Прощения , после победных реалий получения транша,больше всего хочется с близкого расстояния, посмотреть в зрачки одному из фигурантов известного фильма .

Да, да именно тому,который послал МВФ и спросить ,ну что языком ляпать это не в коричневых штанах с наполнением ходить ?

В МВФ более культурные и вместе с тем прагматичные люди работают.Они о таком с голубых экранов не говорят.Они на деле ещё глубже посылают.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:29

По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:30

  tta757 написав:Мммм... Считанные часы после получения траншей от МВФ и ЕС и наша "Фемида" снова заработала.
"Київський апеляційний суд відмовив Кабміну в задоволенні апеляційної скарги на рішення суду 2017 року про зобов’язання ПриватБанку обслуговувати депозити англійських компаній Суркісів". Первые 7 млрд уже пристроили?

Грязные лапы украинского правосудия.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:41

  холява написав:Меня все таки мучает вопрос , почему мы должны просить деньги ?
Ну есть же у нас нормальные люди , есть деньги у людей , ну почему не сделать как Болгарии 10 и 10 или в Венгрии или еще у кого .
Почему все петляют и не хотят сделать ОДИНАКОВЫЕ условия для всех.?


Бо їх мало. Нормальних - десь як в Угорщині, а ненормальних - ще 73 відсотка.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:после победных реалий получения транша,больше всего хочется
в смысле? У вас такое желание только сейчас впервые возникло?
juristkostya
 
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