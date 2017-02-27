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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 17:59
Мммм... Считанные часы после получения траншей от МВФ и ЕС и наша "Фемида" снова заработала.
"Київський апеляційний суд відмовив Кабміну в задоволенні апеляційної скарги на рішення суду 2017 року про зобов’язання ПриватБанку обслуговувати депозити англійських компаній Суркісів". Первые 7 млрд уже пристроили?
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:02
Вопрос к знатокам (без иронии и кавычек) - есть ли возможность примерно поделить портфель гривневых ОВГЗ на руках нерезидентов по кварталам/годам их экспирации?
Резкое снижение купонной доходности, наблюдаемое в последние полгода, одновременно с абсолютно необоснованной экономическими реалиями ревальвацией гривны в последние 2 месяца, наводит на мысль о том, что сейчас создаются идеальные условия для монетизации.
Если в портфеле нерезидентов преобладают длинные бумаги, то их текущая доходность может превышать купонную на 5-10, а то и 15 п.п., что в дополнение к самому купону, "разумному" обменному курсу и профициту валюты на Мб открывает окно для агрессивного выхода
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:11
Приват мне лимит по кредитке установил 0, сначала был 52, потом 27,5
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:15
sergey_sryvkin написав: mephala написав:
очень многие вписываются в эти 100 "социальных" квтч будучи абсолютно не бедными.
прям ОЧЕНЬ МНОГИЕ?.. жодного не знаю.
mephala написав:
просто технику используют с низким энергопотреблением.
чайник, бойлер, мікрохвильовка?..
газ? не не знаю.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:28
tta757 написав:
Мммм... Считанные часы после получения траншей от МВФ и ЕС и наша "Фемида" снова заработала.
"Київський апеляційний суд відмовив Кабміну в задоволенні апеляційної скарги на рішення суду 2017 року про зобов’язання ПриватБанку обслуговувати депозити англійських компаній Суркісів". Первые 7 млрд уже пристроили?
Как там так вышло, что депозитов всей семьи на ярд гривен, а процентов на 7 ярдов? Весь бизнес общий, в т.ч. и а-банк, и 1+1, но лица не связанные, и беня совсем не отдал бабло перед разграблением банка. Ага. Его б уже в бетоне искали.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 10 чер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:28
холява написав:juristkostya
Прошу у всех Прощения , после победных реалий получения транша,больше всего хочется с близкого расстояния, посмотреть в зрачки одному из фигурантов известного фильма .
Да, да именно тому,который послал МВФ и спросить ,ну что языком ляпать это не в коричневых штанах с наполнением ходить ?
В МВФ более культурные и вместе с тем прагматичные люди работают.Они о таком с голубых экранов не говорят.Они на деле ещё глубже посылают.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:29
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:30
tta757 написав:
Мммм... Считанные часы после получения траншей от МВФ и ЕС и наша "Фемида" снова заработала.
"Київський апеляційний суд відмовив Кабміну в задоволенні апеляційної скарги на рішення суду 2017 року про зобов’язання ПриватБанку обслуговувати депозити англійських компаній Суркісів". Первые 7 млрд уже пристроили?
Грязные лапы украинского правосудия.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:41
холява написав:
Меня все таки мучает вопрос , почему мы должны просить деньги ?
Ну есть же у нас нормальные люди , есть деньги у людей , ну почему не сделать как Болгарии 10 и 10 или в Венгрии или еще у кого .
Почему все петляют и не хотят сделать ОДИНАКОВЫЕ условия для всех.?
Бо їх мало. Нормальних - десь як в Угорщині, а ненормальних - ще 73 відсотка.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 18:47
холява написав:
после победных реалий получения транша,больше всего хочется
в смысле? У вас такое желание только сейчас впервые возникло?
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