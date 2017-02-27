|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:19
Тут пишут, что второй транш будет якобы осенью.
Сразу спешу разочаровать.
Осенью у нас будут местные выборы.
И никто перед выборами не будет принимать никакие непопулярные меры, заложенные опять в очередном меморандуме.
Это аксиома политики.
Если зеленая команда пройдет выборы с удовлетворительным результатом, то займутся меморандумом в ноябре-декабре, то есть второй транш может быть после Нового года.
Если зеленая команда пролетит на местных выборах, то предполагаю, что первый транш будет и последним, ибо дальше обнулять свой рейтинг это для них плохая перспектива.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17216
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4235 раз.
- Подякували: 6825 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:24
Можно подумать, у них может быть "хорошая перспектива"....
Брать будут, чтобы перекантоваться до следующих "настоящих" выборов, никуда не денутся
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:30
Кучинелли написав:
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
Какие конкретно условия МВФ так для вас печальны?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2390
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:39
stm написав: Кучинелли написав:
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
Какие конкретно условия МВФ так для вас печальны?
все условия МВФ описываются фразой "нужно жить по средствам". Зрелое общество это понимает, а незрелых, типа нас, нужно мотивировать денежными стимулами
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 890 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:54
zРадио написав:
Резкое снижение купонной доходности, наблюдаемое в последние полгода, одновременно с абсолютно необоснованной экономическими реалиями ревальвацией гривны в последние 2 месяца, наводит на мысль о том, что сейчас создаются идеальные условия для монетизации.
почему необоснованными? импорт упал, экономика просела, энергоноситель подешевел, транш дали, доллар особо не нужен. Сливать овгз на вторичке нет смысла - доходность хорошая, возможно нерезам дали гарантии мягкого выхода, спрос на овгз есть у местных банков, кредитовать некого, все стоит. Летом никогда девальваций не было. Осень всё покажет. Кризис 2020 не долговой, а потребительский, поэтому капиталы ведут себя более спокойно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 10 чер, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3742
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 1098 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:08
freeze написав:
Тут пишут, что второй транш будет якобы осенью.
Сразу спешу разочаровать.
Осенью у нас будут местные выборы.
И никто перед выборами не будет принимать никакие непопулярные меры, заложенные опять в очередном меморандуме.
Это аксиома политики.
И не надоело вам на грабли "аксиом" наступать ?
Меморандум содержит требования прозрачности действий, а не непопулярных мер
Или вы против снижения зелёных тарифов ? о дороговизне которых, здесь сломано столько копий
Читайте первоисточники, а не перепевки strana.ua & ТГ-каналов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 4689
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 985 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:20
stm написав: Кучинелли написав:
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
Какие конкретно условия МВФ так для вас печальны?
да мне вообще всё равно на условия. тем более. что их сейчас каждый по своему истолкует вдобавок.я о другом.Вы. имея 25.8 условных денег. будете становиться в позу для кого то. чтобы занять ещё 2.1
и поза(условия) наверняка не устроят например всех членов вашей семьи...и т д.Я о том. что имеет место вариант обмана.Он может заключаться в неликвидности т н 25,8 или в чём то подобном. что нам не сообщают конечно же.В этом проблема.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:33
Кучинелли написав: stm написав: Кучинелли написав:
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
Какие конкретно условия МВФ так для вас печальны?
да мне вообще всё равно на условия. тем более. что их сейчас каждый по своему истолкует вдобавок.я о другом.Вы. имея 25.8 условных денег. будете становиться в позу для кого то. чтобы занять ещё 2.1
и поза(условия) наверняка не устроят например всех членов вашей семьи...и т д.Я о том. что имеет место вариант обмана.Он может заключаться в неликвидности т н 25,8 или в чём то подобном. что нам не сообщают конечно же.В этом проблема.
Если моя семья не понимает что что бы банально все покушали этот год без изменений нам не хватает 300млрд.грн, а 25млрд.$ содержит очень много заёмных денег тех же кредиторов, то... Поза в том что бы не было 2 школ в одном селе на 5 учеников. Не было психдеспансера где лежат старики квартиры которых хотят продать родственники, не было тубдиспансера который стал градообразующим предприятием на 60% неиспользуемым. Фемида избиралась на открытом конкурсе, а не по политическим понятиям. Неплохая такая поза, можно и постоять
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2390
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19316
|2357863
|
|
|6986
|1572041
|
Сер 10 чер, 2020 15:02
ЛОБ
|
|438
|94231
|
Вів 09 чер, 2020 00:47
jora
|