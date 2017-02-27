Додано: Сер 10 чер, 2020 19:19

Тут пишут, что второй транш будет якобы осенью.

Сразу спешу разочаровать.

Осенью у нас будут местные выборы.

И никто перед выборами не будет принимать никакие непопулярные меры, заложенные опять в очередном меморандуме.

Это аксиома политики.



Если зеленая команда пройдет выборы с удовлетворительным результатом, то займутся меморандумом в ноябре-декабре, то есть второй транш может быть после Нового года.

Если зеленая команда пролетит на местных выборах, то предполагаю, что первый транш будет и последним, ибо дальше обнулять свой рейтинг это для них плохая перспектива.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.