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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:19
Тут пишут, что второй транш будет якобы осенью.
Сразу спешу разочаровать.
Осенью у нас будут местные выборы.
И никто перед выборами не будет принимать никакие непопулярные меры, заложенные опять в очередном меморандуме.
Это аксиома политики.
Если зеленая команда пройдет выборы с удовлетворительным результатом, то займутся меморандумом в ноябре-декабре, то есть второй транш может быть после Нового года.
Если зеленая команда пролетит на местных выборах, то предполагаю, что первый транш будет и последним, ибо дальше обнулять свой рейтинг это для них плохая перспектива.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:24
Можно подумать, у них может быть "хорошая перспектива"....
Брать будут, чтобы перекантоваться до следующих "настоящих" выборов, никуда не денутся
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juristkostya
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:30
Кучинелли написав:
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
Какие конкретно условия МВФ так для вас печальны?
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stm
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:39
stm написав: Кучинелли написав:
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
Какие конкретно условия МВФ так для вас печальны?
все условия МВФ описываются фразой "нужно жить по средствам". Зрелое общество это понимает, а незрелых, типа нас, нужно мотивировать денежными стимулами
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juristkostya
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Додано: Сер 10 чер, 2020 19:54
zРадио написав:
Резкое снижение купонной доходности, наблюдаемое в последние полгода, одновременно с абсолютно необоснованной экономическими реалиями ревальвацией гривны в последние 2 месяца, наводит на мысль о том, что сейчас создаются идеальные условия для монетизации.
почему необоснованными? импорт упал, экономика просела, энергоноситель подешевел, транш дали, доллар особо не нужен. Сливать овгз на вторичке нет смысла - доходность хорошая, возможно нерезам дали гарантии мягкого выхода, спрос на овгз есть у местных банков, кредитовать некого, все стоит. Летом никогда девальваций не было. Осень всё покажет. Кризис 2020 не долговой, а потребительский, поэтому капиталы ведут себя более спокойно.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 10 чер, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз.
время купить евро... перед взлетом до 1,4
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vitaliian
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:08
freeze написав:
Тут пишут, что второй транш будет якобы осенью.
Сразу спешу разочаровать.
Осенью у нас будут местные выборы.
И никто перед выборами не будет принимать никакие непопулярные меры, заложенные опять в очередном меморандуме.
Это аксиома политики.
И не надоело вам на грабли "аксиом" наступать ?
Меморандум содержит требования прозрачности действий, а не непопулярных мер
Или вы против снижения зелёных тарифов ? о дороговизне которых, здесь сломано столько копий
Читайте первоисточники, а не перепевки strana.ua & ТГ-каналов
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:20
stm написав: Кучинелли написав:
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
Какие конкретно условия МВФ так для вас печальны?
да мне вообще всё равно на условия. тем более. что их сейчас каждый по своему истолкует вдобавок.я о другом.Вы. имея 25.8 условных денег. будете становиться в позу для кого то. чтобы занять ещё 2.1
и поза(условия) наверняка не устроят например всех членов вашей семьи...и т д.Я о том. что имеет место вариант обмана.Он может заключаться в неликвидности т н 25,8 или в чём то подобном. что нам не сообщают конечно же.В этом проблема.
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Кучинелли
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Додано: Сер 10 чер, 2020 20:33
Кучинелли написав: stm написав: Кучинелли написав:
По траншу и условиям...ну вот есть у вас 25,8 и ...за 2,1 нужно выполнять какие то условия, шатать страну, испытывать неудобства и т д.Не, говорить, что это дешёвые деньги под дешёвые проценты не нужно, это отговорка.Очевидено, что не всё так хорошо, как некоторые успокоительно тут пишут.
Какие конкретно условия МВФ так для вас печальны?
да мне вообще всё равно на условия. тем более. что их сейчас каждый по своему истолкует вдобавок.я о другом.Вы. имея 25.8 условных денег. будете становиться в позу для кого то. чтобы занять ещё 2.1
и поза(условия) наверняка не устроят например всех членов вашей семьи...и т д.Я о том. что имеет место вариант обмана.Он может заключаться в неликвидности т н 25,8 или в чём то подобном. что нам не сообщают конечно же.В этом проблема.
Если моя семья не понимает что что бы банально все покушали этот год без изменений нам не хватает 300млрд.грн, а 25млрд.$ содержит очень много заёмных денег тех же кредиторов, то... Поза в том что бы не было 2 школ в одном селе на 5 учеников. Не было психдеспансера где лежат старики квартиры которых хотят продать родственники, не было тубдиспансера который стал градообразующим предприятием на 60% неиспользуемым. Фемида избиралась на открытом конкурсе, а не по политическим понятиям. Неплохая такая поза, можно и постоять
самое забавное что посмотрите на развязку в Полтаве, дорогу Александровка-Николаев, Херсонский морпорт в концессии, новый перегрузочный терминал на Днепре в Марьянском. Наконец я вижу развитие регионов достойное моста Краснодарский край - Керчь, только наши проекты больше денег в $ от экспорта даст, а не санкции ))) главное что бы Кверти и другие аграрии смогли побороть природу
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stm
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:02
Grand Touring написав:
Приват мне лимит по кредитке установил 0, сначала был 52, потом 27,5
Одним словом - #зеленелайно.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:16
somilitark написав: Noble написав: somilitark написав:
Что-то на миняйле истерика случилась от послеобеденного рыжика на межбанке,там засветили аск по 26.90,и наличка столицы решила дружно засветить приём по 26.90.
Вот так мгновенно ревальвация улетучивается(((
Агония, это так же, как и таксисты последние дни перед открытием транспорта ломят нереальные цены (с одного конца города в другой от 500 грн.).
А можно перевести?
Что вы имели ввиду?
До понедельника будет вагон траншей от МВФ и пр. на 10 ярдов долларов и курс вернётся если не на 16,то хотя бы на 23?
А что не так с маршрутками?
Думаете много их выйдет на линии с нереальными пробками\тянучками,старым тарифом в 7-8 грн. и возможностью взять на борт не 30-40 человек за рейс как обычно,а максимум 10-15?
Или уже дипломнета и Алекса06 совсем не слушают и боты вытащили из шкафа немножко запыленную учётку?
Которая выберет удобные точки входа в грндепо и будет проповедовать "не вестись на загоны?"
Интересно,вот я разместил депо в начале 2014-го,пусть даже под 25% годовых при курсе 8,догнал бы я через 6 лет курс 27 сложным процентом?
Или ещё немного надо посидеть и позаклинать на форумах под десятком ников?
п.с. прикинул,если зайти в январе 2014-го под 25% годовых,далее с учётом введённого не дефолтным сеней налога,если даже под 15% годовых иметь чистыми(это надо было пастись постоянно на грани фола в михайловских и платинумах),то сейчас даже не дотянем до эквивалента курса 20!!!
Вот такая арифметика,вот что значит не вестись на загоны,а если попасть опять на кратный девал и разместится под 8% годовых,то так можно даже и хвост поезда не увидеть и получить 30-40% от тела за год два
Обновляй методичку, бот, и учись слушать тех людей, которые отвечают за свои слова. Я подождал немного, и откупился с прибылью по текущему курсу, когда загон оленей закончился, а где твой курс по 30? Или в методичке не написано, что отвечать?
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Noble
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