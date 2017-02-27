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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А євро тим часом летить до паритету....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:38
евро снова вверх
время купить евро... перед взлетом до 1,4
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:40
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:47
Не думаю, что деньги МВФ, как то существенно повлияют на процесс циничной вытруски матрасов максимально ниже ортопедического баланса. Коэффициент эффективности в данном периоде вообще не заложен в формулу, он возможно будет внедрен по ситуации.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 10 чер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Заработайте уже на смартфон, и поставьте Телеграмм, сейчас любой уважающий себя политик и журналист ведет свой канал.
А то застряли на своем Униан и думаете, что он истина.
ТГ Ху... Одесса имеет 150 000 подписчиков, на порядок больше просмотров чем любой отстойный городской сайт или телеканал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:09
Беріть/періодично/малими порціями!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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