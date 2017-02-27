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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5619562056215622>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А євро тим часом летить до паритету....
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:38

евро снова вверх

Зображення
время купить евро... перед взлетом до 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:40

  Grand Touring написав:Приват мне лимит по кредитке установил 0, сначала был 52, потом 27,5

Чув у відділені зараз малово ліміти по кредитним карткам зменшують або взагалі знімають. Доки в черзі в касу стояв, 2 людей у менеджерів скаржились на рахунок зменшення ліміту
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:47

  Amat написав:
  Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ?
Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?


Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос, пожалуйста (:
Мне нужно принять решение - брать или ждать (;
Спасибо

Не думаю, что деньги МВФ, как то существенно повлияют на процесс циничной вытруски матрасов максимально ниже ортопедического баланса. Коэффициент эффективности в данном периоде вообще не заложен в формулу, он возможно будет внедрен по ситуации.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 10 чер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:Читайте первоисточники, а не перепевки strana.ua & ТГ-каналов


Заработайте уже на смартфон, и поставьте Телеграмм, сейчас любой уважающий себя политик и журналист ведет свой канал.
А то застряли на своем Униан и думаете, что он истина.
ТГ Ху... Одесса имеет 150 000 подписчиков, на порядок больше просмотров чем любой отстойный городской сайт или телеканал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:09

  Amat написав:
  Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ?
Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?


Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос, пожалуйста (:
Мне нужно принять решение - брать или ждать (;
Спасибо

Беріть/періодично/малими порціями! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:25

  Долярчик написав:
  Amat написав:
  Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ?
Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?


Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос, пожалуйста (:
Мне нужно принять решение - брать или ждать (;
Спасибо

Беріть/періодично/малими порціями! :idea:

На ніч
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:31

  freeze написав:Заработайте уже на смартфон, и поставьте Телеграмм

Смартфон для цього не потрібен :)
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:53

Блумберг авторитетно заявив -

A Crash in the Dollar Is Coming
The world is having serious doubts about the once widely accepted presumption of American exceptionalism.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -is-coming
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:06

  Stanislav_S написав:
  Grand Touring написав:Приват мне лимит по кредитке установил 0, сначала был 52, потом 27,5

Чув у відділені зараз малово ліміти по кредитним карткам зменшують або взагалі знімають. Доки в черзі в касу стояв, 2 людей у менеджерів скаржились на рахунок зменшення ліміту

У меня бил 50 тис, я уменьшила до 5 тис( мне 50 сейчас не надо)- дважди звонили уговаривали поднять до 50 ти. По моему мнению- они видят трати и видят передвижения- где делаются трати. И на єтом основании увеличивают лимит. То же и с моно- сами повишают, даже не просила и даже студенту без работи
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