Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ? Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?
Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос, пожалуйста (: Мне нужно принять решение - брать или ждать (; Спасибо
Не думаю, что деньги МВФ, как то существенно повлияют на процесс циничной вытруски матрасов максимально ниже ортопедического баланса. Коэффициент эффективности в данном периоде вообще не заложен в формулу, он возможно будет внедрен по ситуации.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 10 чер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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pesikot написав:Читайте первоисточники, а не перепевки strana.ua & ТГ-каналов
Заработайте уже на смартфон, и поставьте Телеграмм, сейчас любой уважающий себя политик и журналист ведет свой канал. А то застряли на своем Униан и думаете, что он истина. ТГ Ху... Одесса имеет 150 000 подписчиков, на порядок больше просмотров чем любой отстойный городской сайт или телеканал.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Amat написав:Если МВФ даст деньги, то курс вверх на период их "осваивания" ? Или все равно плавно вниз из-за сезонности, кто, что думает ?
Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос, пожалуйста (: Мне нужно принять решение - брать или ждать (; Спасибо
Беріть/періодично/малими порціями!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Grand Touring написав:Приват мне лимит по кредитке установил 0, сначала был 52, потом 27,5
Чув у відділені зараз малово ліміти по кредитним карткам зменшують або взагалі знімають. Доки в черзі в касу стояв, 2 людей у менеджерів скаржились на рахунок зменшення ліміту
У меня бил 50 тис, я уменьшила до 5 тис( мне 50 сейчас не надо)- дважди звонили уговаривали поднять до 50 ти. По моему мнению- они видят трати и видят передвижения- где делаются трати. И на єтом основании увеличивают лимит. То же и с моно- сами повишают, даже не просила и даже студенту без работи