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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5619562056215622

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:27

  Libo написав:
  zРадио написав:В июле начнет публиковаться корп. отчетность за 2-й квартал, где у всех, кроме диджитала, будут жутко плохие результаты. Обратите на это внимание, если торгуете


Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов.


Вот тебе и "учитывают этот фактор":

Major stock markets in the United States closed mostly in the red territory on Wednesday following Federal Reserve's Chairman Jerome Powell's remarks that the US gross domestic product (GDP) in the second quarter is likely to be "most severe on record" and that the country's economy might need further financial support.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 00:10

  greenozon написав:Блумберг авторитетно заявив -

A Crash in the Dollar Is Coming
The world is having serious doubts about the once widely accepted presumption of American exceptionalism.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -is-coming


шо делать? покупать клей для обоев? или еще подождать?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 04:20

Alex2007
Для гривны можно покупать в августе, для евро чуть позже, ну а для бакса рановато.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 07:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему такие низкие %% ставки на депозиты в гривне ? 10-13% "грязными" очень мало и риски большие.
seler3
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:44

  zzzzzz написав:Годовая инфляция за май 1,7%
Месячная 0,3%

В четверг НБУ будет снижать учетную ставку.

Вот только нерезам это глубоко пофиг, они продолжают выводить свой капитал.




Инфляцию можно подсчитать если, все работает в тени ?

Инвестиционная инфляция -2%.
Потребительская инфляция - 10-25%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:43

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 26.63 - 26.66, наблюдается курсовое разнообразие.
Диапазон цен наличного доллара: 26.60..26.63 - 26.66..26.70 (ПОВ, опт)

Сумы 26.55 - 26.70
Полтава 26.63 - 26.70

Вчера утром: Харьков 26.68 - 26.74, Сумы 26.65 - 26.75, Полтава 26.67 - 26.77
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:05

Посмотрел на акции Тесла....Зачем заниматься бизнесом?В прошлом году нужно было купить акций и год отдыхать.....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:20

  greenozon написав:Блумберг авторитетно заявив -

A Crash in the Dollar Is Coming
The world is having serious doubts about the once widely accepted presumption of American exceptionalism.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -is-coming

Блумберг ничего не заявлял. Просто напечатал чье-то мнение, может даже кем-то проплаченое. Под статьёй прочитайте.
Lemberg
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Lemberg написав:Блумберг ничего не заявлял. Просто напечатал чье-то мнение, может даже кем-то проплаченое. Под статьёй прочитайте.


Диму без вогню не буває, це усім відомо
2) якщо вже й блумберг став бульварною пресою то ви меня такі насмешилі
+50грн !
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greenozon
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