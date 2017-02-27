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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:27
Libo написав: zРадио написав:
В июле начнет публиковаться корп. отчетность за 2-й квартал, где у всех, кроме диджитала, будут жутко плохие результаты. Обратите на это внимание, если торгуете
Что касается отчетности за 2-й квартал, то нынешние цены на акции учитывают этот фактор и никто не ждет выдающихся результатов.
Вот тебе и "учитывают этот фактор":Major stock markets in the United States closed mostly in the red territory on Wednesday following Federal Reserve's Chairman Jerome Powell's remarks that the US gross domestic product (GDP) in the second quarter is likely to be "most severe on record" and that the country's economy might need further financial support.
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zРадио
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Додано: Чет 11 чер, 2020 00:10
шо делать? покупать клей для обоев? или еще подождать?
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Alex2007
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Додано: Чет 11 чер, 2020 04:20
Alex2007
Для гривны можно покупать в августе, для евро чуть позже, ну а для бакса рановато.
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75stasstas75
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Додано: Чет 11 чер, 2020 07:46
Почему такие низкие %% ставки на депозиты в гривне ? 10-13% "грязными" очень мало и риски большие.
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seler3
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Додано: Чет 11 чер, 2020 08:44
zzzzzz написав:
Годовая инфляция за май 1,7%
Месячная 0,3%
В четверг НБУ будет снижать учетную ставку.
Вот только нерезам это глубоко пофиг, они продолжают выводить свой капитал.
Инфляцию можно подсчитать если, все работает в тени ?
Инвестиционная инфляция -2%.
Потребительская инфляция - 10-25%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:43
Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.63 - 26.66, наблюдается курсовое разнообразие.
Диапазон цен наличного доллара: 26.60..26.63 - 26.66..26.70 (ПОВ, опт)
Сумы 26.55 - 26.70
Полтава 26.63 - 26.70
Вчера утром: Харьков 26.68 - 26.74, Сумы 26.65 - 26.75, Полтава 26.67 - 26.77
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:05
Посмотрел на акции Тесла....Зачем заниматься бизнесом?В прошлом году нужно было купить акций и год отдыхать.....
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komant733
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:20
Блумберг ничего не заявлял. Просто напечатал чье-то мнение, может даже кем-то проплаченое. Под статьёй прочитайте.
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Lemberg
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Додано: Чет 11 чер, 2020 10:25
Lemberg написав:
Блумберг ничего не заявлял. Просто напечатал чье-то мнение, может даже кем-то проплаченое. Под статьёй прочитайте.
Диму без вогню не буває, це усім відомо
2) якщо вже й блумберг став бульварною пресою то ви меня такі насмешилі
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greenozon
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