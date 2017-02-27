Додано: Чет 11 чер, 2020 11:54

-1 будет по уч ставке нбу.

депозитные ставки тоже уйдут вниз.

держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.

в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.

надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.

свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.

некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.