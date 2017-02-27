Читайте вдумчиво книгу Бенджамин Грэм "Разумный инвестор". Книга большая на 1200 страниц, но очень полезная.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На чем растем?
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:56
Под заход транша всегда чуть вырастали.Можно внимания не обращать
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:34
нбу
пропустил информацию, сколько НБУ вчера купил, сегодня тоже покупает ?
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:34
Слвершенно верно
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:36
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:40
Цей день настав.
Колеги, пора робити прогноз і ставки - сьогодні рішення НБУ щодо перегляду облікової ставки
мій скромний прогноз - від -1 до -1.5%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:40
из-за того, что так легко нбу уронил вчера с 26,67 к 26,60 я подумал, что взял намного больше 20 Ждем решение по ставке в 14. Прогнозируют как минимум (-1%)
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:54
-1 будет по уч ставке нбу.
депозитные ставки тоже уйдут вниз.
держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.
в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.
надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.
свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.
некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:57
Под 2%-6% в гривне задать с учётом амортизации и простоя, конечно, лучше чем депозит в 8-10% до восстребования.
Сейчас у всех все "стало" до 2025.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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