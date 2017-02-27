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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5620562156225623

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komant733 написав:Посмотрел на акции Тесла....Зачем заниматься бизнесом?В прошлом году нужно было купить акций и год отдыхать.....

Читайте вдумчиво книгу Бенджамин Грэм "Разумный инвестор". Книга большая на 1200 страниц, но очень полезная.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чем растем?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:56

  Captain Obvious написав:На чем растем?

Под заход транша всегда чуть вырастали.Можно внимания не обращать :D
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:34

нбу

пропустил информацию, сколько НБУ вчера купил, сегодня тоже покупает ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:34

  heineken написав:
  Captain Obvious написав:На чем растем?

Под заход транша всегда чуть вырастали.Можно внимания не обращать :D

Слвершенно верно
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:36

  SILVER_UA написав:пропустил информацию, сколько НБУ вчера купил, сегодня тоже покупает ?


Вчера купил 20 млн. по 26,60. Сегодня - еще 20 от 26,58 до 26,585.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:40

Цей день настав.
Колеги, пора робити прогноз і ставки - сьогодні рішення НБУ щодо перегляду облікової ставки

https://youtu.be/QbZ2-bAP6Wc

мій скромний прогноз - від -1 до -1.5%
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:40

  Искатель написав:
  SILVER_UA написав:пропустил информацию, сколько НБУ вчера купил, сегодня тоже покупает ?


Вчера купил 20 млн. по 26,60. Сегодня - еще 20 от 26,58 до 26,585.

из-за того, что так легко нбу уронил вчера с 26,67 к 26,60 я подумал, что взял намного больше 20 :roll: Ждем решение по ставке в 14. Прогнозируют как минимум (-1%)
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:54

-1 будет по уч ставке нбу.
депозитные ставки тоже уйдут вниз.
держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.
в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.
надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.
свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.
некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:57

  Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу.
депозитные ставки тоже уйдут вниз.
держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.
в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.
надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.
свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.
некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))


Под 2%-6% в гривне задать с учётом амортизации и простоя, конечно, лучше чем депозит в 8-10% до восстребования.

Сейчас у всех все "стало" до 2025.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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