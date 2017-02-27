Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу. депозитные ставки тоже уйдут вниз. держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет. в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду. надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день. свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды. некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))
Под 2%-6% в гривне задать с учётом амортизации и простоя, конечно, лучше чем депозит в 8-10% до восстребования.
Сейчас у всех все "стало" до 2025.
у меня все арендаторы как работали до карантина так и работали во время него. в апреле только разбил платёж на 2 части. 50% за апрель и 50% остаток оплатить в июле. Все согласились. стоимость аренды включены изначально все амортиз.затраты и есть условия в договоре о пересмотре стоимости аренды при ухудш. финанс. положения в стране. я уже слышал слова у нас всё стало в 98, 2008, 2014. все работает и не плохо немного стал из-за карантина у моей дочке тур. бизнес. но, зато сейчас пошёл поток и хорошо пошёл туризм по Украине,особенно Коблево и Одесса. хотя до этого была только заграница - Турция, Египет, Европа за последние дни заказов на отдых стало очень много - жара и всем пофиг корона
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 чер, 2020 12:13, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 11.06.2020.......................26,5939 Гривна укрепилась на 4 копейки. Открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 3 копеек. После утреннего кофе стали постепенно расти, сузив спред до рабочих 2 копеек. Минут за 35 выросли на 3.5 копейки и взяли паузу. Немного постояв, после 11 резко обвалились на 3 копейки. Создается впечатление, что на рынке появился очень сильный или не очень аккуратный продавец. Это резкое движение стало поводом для выхода регулятора, который выполнил план и уравновесил рынок. Постояв 30 минут в балансе, около 12 начали новый этап роста. НБУ вчера купил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов. Казначейство добавило чуть больше, чем забрала наличка.
Объем валютного рынка во вторник резко обвалился с 590 до 237.6 млн. Обороты чистые. Почти весь объем рынка - клиентские операции, банки были пассивны. Превышения предложения над спросом среди клиентских операций стало умеренным.
Федеральна резервна система США очікувано зберегла вартість позик в діапазоні 0-0,25%.
Про це повідомляється в офіційному пресрелізі центробанку.
Більш того, ФРС планує утримувати процентну ставку на практично нульовому рівні до кінця 2022 року, випливає з блоку макроекономічних проєктувань.
Регулятор також пообіцяв продовжити програму викупу активів в поточному обсязі, заливаючи в систему по 4 млрд доларів в день, або 120 млрд доларів в місяць.
Жоден з 17 голосуючих членів комітету не висловився за можливість підвищити ставку в цьому і наступному році. Переважна більшість - 15 осіб - проголосували за те, щоб зберігати політику ультрадешевих грошей і у 2022 році.
"Подальша криза охорони здоров'я надасть сильний тиск на економічну активність, зайнятість та інфляцію в короткостроковій перспективі і несе серйозні ризики - на середньостроковому горизонті", - йдеться в повідомленні.
"Масштаб економічного спаду в США відрізняється винятковою невизначеністю", - заявив голова Федрезерву Джером Павелл.
Поки що ФРС прогнозує зниження ВВП на 6,5% зі стрибком безробіття до 9,3% і уповільненням інфляції до 0,8%, а повернення економіки на докризовий рівень очікує тільки в 2022 році.
"Падіння ВВП у другому кварталі може бути рекордним", - заявив Павелл, додавши, що ФРС очікує на "відновлення" в другому півріччі.
Власник Zara, Bershka та Pull&Bear закриє понад тисячу магазинів Іспанська Inditex, найбільший в світі рітейлер одягу (бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та ін.), збирається закрити 1-1,2 тисячі з 7,4 тисячі своїх магазинів.
Про це повідомляє The Guardian.
Одночасно з цим компанія планує відкрити 450 нових магазинів, тому скорочення мережі становитиме 500-700 точок. Особливо багато магазинів буде закрито в Європі та Азії.
Крім того, Inditex заявила про плани з нарощування онлайн-продажів. У найближчі кілька років компанія вкладе 1 млрд євро розвиток інтернет-торгівлі і 1,7 млрд євро - в інтеграцію технологій продажів.
Вона розраховує, що якщо в минулому році на онлайн припадало 14% всіх її продажів, то до 2022 року їх частка повинна досягти 25%.
Виручка компанії в лютому-квітні 2020 року впала на 44%, до 3,3 млрд євро. Отримано збиток в 409 млн євро проти прибутку 736 млн євро за той же період минулого року.
Протягом першого кварталу 88% магазинів Inditex по всьому світу закривалися на деякий час через карантинні заходи. При цьому онлайн-продажі компанії виросли на 50% за квартал в цілому і на 95% - в квітні.
Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу. депозитные ставки тоже уйдут вниз. держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет. в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду. надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день. свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды. некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу. депозитные ставки тоже уйдут вниз. держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет. в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду. надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день. свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды. некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))
А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?
Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...