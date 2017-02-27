Додано: Чет 11 чер, 2020 12:05

proftpd66 написав: Игорь Алексеевич написав: -1 будет по уч ставке нбу.

депозитные ставки тоже уйдут вниз.

держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.

в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.

надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.

свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.

некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным)) -1 будет по уч ставке нбу.депозитные ставки тоже уйдут вниз.держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))



Под 2%-6% в гривне задать с учётом амортизации и простоя, конечно, лучше чем депозит в 8-10% до восстребования.



Сейчас у всех все "стало" до 2025. Под 2%-6% в гривне задать с учётом амортизации и простоя, конечно, лучше чем депозит в 8-10% до восстребования.Сейчас у всех все "стало" до 2025.

у меня все арендаторы как работали до карантина так и работали во время него.в апреле только разбил платёж на 2 части. 50% за апрель и 50% остаток оплатить в июле. Все согласились.стоимость аренды включены изначально все амортиз.затраты и есть условия в договоре о пересмотре стоимости аренды при ухудш. финанс. положения в стране.я уже слышал слова у нас всё стало в 98, 2008, 2014.все работает и не плохонемного стал из-за карантина у моей дочке тур. бизнес.но, зато сейчас пошёл поток и хорошо пошёл туризм по Украине,особенно Коблево и Одесса. хотя до этого была только заграница - Турция, Египет, Европаза последние дни заказов на отдых стало очень много - жара и всем пофиг корона