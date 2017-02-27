zРадио написав:Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу.
депозитные ставки тоже уйдут вниз.
держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.
в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.
надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.
свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.
некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))
А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?
Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...
в лендлордов манічка,
що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон,
і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас...
на цьому логічна цепочка обриваєццо