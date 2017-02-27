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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5622562356245625

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:28

  zРадио написав:
  Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу.
депозитные ставки тоже уйдут вниз.
держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.
в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.
надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.
свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.
некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))


А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?

Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...

в лендлордов манічка,
що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон,
і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас...
на цьому логічна цепочка обриваєццо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:33

  greenozon написав:Блумберг авторитетно заявив -

A Crash in the Dollar Is Coming
The world is having serious doubts about the once widely accepted presumption of American exceptionalism.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -is-coming


думки авторитетних форумчан щодо долара
viewtopic.php?p=4988269#p4988269
+50грн !
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greenozon
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