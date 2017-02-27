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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56235624562556265627>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:33

  greenozon написав:Блумберг авторитетно заявив -

A Crash in the Dollar Is Coming
The world is having serious doubts about the once widely accepted presumption of American exceptionalism.

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... -is-coming


думки авторитетних форумчан щодо долара
viewtopic.php?p=4988269#p4988269
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:04

НБУ снизил учетную ставку на 2 п.п.
НБУ снизил учетную ставку с 8% до 6%

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... na-2-p-p-1
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:11

  proftpd66 написав:НБУ снизил учетную ставку на 2 п.п.
НБУ снизил учетную ставку с 8% до 6%

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... na-2-p-p-1


уххх......
А с чего бы вот это ?
https://news.finance.ua/ru/news/-/47249 ... ya-ot-ovgz
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ставка снижается, валюта вроде стоит...
Писал уже когда-то, сегодня посмотрел еще раз.
Рено сандеро, в апреле реальная ставка кредита заявлялась от 18,75, на 1 июня от 36,96, 4 июня - от 40,75.
При этом само корыто подорожало на 200 евро.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:в лендлордов манічка,
що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон,
і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас...
на цьому логічна цепочка обриваєццо


туфта, у Львові керівник одного з девелоперів уже заявив про падіння купівлі квартир на 65%...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это очень интересно,НБУ выталкивает деньги в экономику.
Главная беда,что кредитовать некого,те у кого бизнес по уши в долгах с начала 2000-хх и им банки боятся давать.
Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?

Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((
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somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:35

  jump написав:
  flyman написав:в лендлордов манічка,
що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон,
і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас...
на цьому логічна цепочка обриваєццо


туфта, у Львові керівник одного з девелоперів уже заявив про падіння купівлі квартир на 65%...

Там інша основна причина, можливо. Заборонили в багатоповерхівках автономне газове опалення рік тому, тепер електрика "колгоспом" на даху, що не цікаво (на догоду ахмєткє, чув таке).Розкупили все по старих проектах (ціни виросли там відсотків на 25-30). Нові проекти - на електриці.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...


упадет конечно, но скорее за счет роста стоимости самого актива чем понижения той самой ренты
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:36

  somilitark написав:Это очень интересно,НБУ выталкивает деньги в экономику.
Главная беда,что кредитовать некого,те у кого бизнес по уши в долгах с начала 2000-хх и им банки боятся давать.
Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?

Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((

Аналитики так не думают :D

https://news.finance.ua/ru/news/-/47238 ... rsa-grivny
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Экономика сваливается в пике,падение явно больше чем ожидалось.

Даже МВФ закрыл глаза на все политические шалости и заигрывания власти с главным врагом дяди Сэма и увеличил транш.

Динамика поступлений в бюджет просто пугает,за треть месяца собрали 15 ярдов,НДС возместили только на 1.1 ярда.
Как можно собрать за месяц 110-115 ярдов?
Откуда???
Мы что упали больше чем на 20% ВВП,раз собираем максимум 50% от планового?

А пока заливаем в костёр бензин в виде снижения ставки,объём наличных каждый месяц увеличивается на 15 и больше ярдов,плюс Нафтогаз приготовил почти 50 ярдов для перечисления в бюджет,короче этот месяц пропетляем,а что будет дальше,включим станок уже не стесняясь?

Думайте,мы просто на краю пропасти.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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