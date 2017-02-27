Ставка снижается, валюта вроде стоит... Писал уже когда-то, сегодня посмотрел еще раз. Рено сандеро, в апреле реальная ставка кредита заявлялась от 18,75, на 1 июня от 36,96, 4 июня - от 40,75. При этом само корыто подорожало на 200 евро.
Это очень интересно,НБУ выталкивает деньги в экономику. Главная беда,что кредитовать некого,те у кого бизнес по уши в долгах с начала 2000-хх и им банки боятся давать. Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?
Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
flyman написав:в лендлордов манічка, що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон, і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас... на цьому логічна цепочка обриваєццо
туфта, у Львові керівник одного з девелоперів уже заявив про падіння купівлі квартир на 65%...
Там інша основна причина, можливо. Заборонили в багатоповерхівках автономне газове опалення рік тому, тепер електрика "колгоспом" на даху, що не цікаво (на догоду ахмєткє, чув таке).Розкупили все по старих проектах (ціни виросли там відсотків на 25-30). Нові проекти - на електриці.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
somilitark написав:Это очень интересно,НБУ выталкивает деньги в экономику. Главная беда,что кредитовать некого,те у кого бизнес по уши в долгах с начала 2000-хх и им банки боятся давать. Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?
Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((
Экономика сваливается в пике,падение явно больше чем ожидалось.
Даже МВФ закрыл глаза на все политические шалости и заигрывания власти с главным врагом дяди Сэма и увеличил транш.
Динамика поступлений в бюджет просто пугает,за треть месяца собрали 15 ярдов,НДС возместили только на 1.1 ярда. Как можно собрать за месяц 110-115 ярдов? Откуда??? Мы что упали больше чем на 20% ВВП,раз собираем максимум 50% от планового?
А пока заливаем в костёр бензин в виде снижения ставки,объём наличных каждый месяц увеличивается на 15 и больше ярдов,плюс Нафтогаз приготовил почти 50 ярдов для перечисления в бюджет,короче этот месяц пропетляем,а что будет дальше,включим станок уже не стесняясь?
Думайте,мы просто на краю пропасти.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.