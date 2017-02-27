Додано: Чет 11 чер, 2020 14:24

Это очень интересно,НБУ выталкивает деньги в экономику.

Главная беда,что кредитовать некого,те у кого бизнес по уши в долгах с начала 2000-хх и им банки боятся давать.

Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?



Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.