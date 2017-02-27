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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5624562556265627>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:43

inflew
Что-то прихвостни гонтаревой в последнее время активизировались.
Может дадите цитату в которой их патрон говорит коронное: кто купит доллар по 13 пожалеет ещё об этом?(((

Волшебные экономисты,которые 2+2 сложить не могут,у нас рухнул ВВП и постоянно увеличиваются наличные в обороте, денежная масса рано или поздно придёт в равновесие с упавшим производством.

Такая у нас натура,никто не думает на шаг вперёд,увидели на табло 26.70 и замерли,вот какая красота,никто не помнит как мы можем валиться кратно "просто так",главное словить 10-20 копеек виртуально и досидеть до последнего красного свистка(((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 11 чер, 2020 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:45

  Долярчик написав:
  jump написав:туфта, у Львові керівник одного з девелоперів уже заявив про падіння купівлі квартир на 65%...

Заявляти можна будь-що!
А на Львівській гілці я просив усіх - "тицьніть мене носом хоч в три об'єкти, де хоч трошки впала ціна?!"(але щоб не взадуп'ї, типу Рясного)
Так "нет ніхто"! :)


Так це ж різні речі ... Зменшення продажів та зменшення ціни поруч не йдуть . Я швидше повірю в навпаки . Менше продамо , але дорожче ... Це в тривалій перспективі - може - а так ...
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:45

  Долярчик написав:
  jump написав:туфта, у Львові керівник одного з девелоперів уже заявив про падіння купівлі квартир на 65%...

Заявляти можна будь-що!
А на Львівській гілці я просив усіх - "тицьніть мене носом хоч в три об'єкти, де хоч трошки впала ціна?!"(але щоб не взадуп'ї, типу Рясного)
Так "нет ніхто"! :)


не вірте-це Ваша справа
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:48

  somilitark написав:inflew
Что-то прихвостни гонтаревой в последнее время активизировались.
Может дадите цитату в которой их патрон говорит коронное: кто купит доллар по 13 пожалеет ещё об этом?(((


Це класика - але чомусь у людей пам"ять дуже коротка ...
Колись Maleficarum ( так здається ) завжди писав - гривня рухається тільки в один бік - незважаючи ні на що і на тимчасові рухи туди-сюди ...
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:48

  somilitark написав:inflew
Что-то прихвостни гонтаревой в последнее время активизировались.
Может дадите цитату в которой их патрон говорит коронное: кто купит доллар по 13 пожалеет ещё об этом?(((

Да мне самому, как-то, с трудом верится, что он пойдет на укрепление. Предпосылок нет.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:51

  Долярчик написав:
  jump написав:туфта, у Львові керівник одного з девелоперів уже заявив про падіння купівлі квартир на 65%...

Заявляти можна будь-що!
А на Львівській гілці я просив усіх - "тицьніть мене носом хоч в три об'єкти, де хоч трошки впала ціна?!"(але щоб не взадуп'ї, типу Рясного)
Так "нет ніхто"! :)

Ціна продажу, ціна пропозиції? То дуже різні речі. Ціну продажу можуть знати тільки дві людини: продавець і покупець. А продавати щось за космос можна роками.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:52

  Долярчик написав:
  jump написав:туфта, у Львові керівник одного з девелоперів уже заявив про падіння купівлі квартир на 65%...
Заявляти можна будь-що!
А на Львівській гілці я просив усіх - "тицьніть мене носом хоч в три об'єкти, де хоч трошки впала ціна?!"(але щоб не взадуп'ї, типу Рясного)
Так "нет ніхто"! :)
Чомусь ті хто постійно влазить в піраміди з сумами в два-три нулі- вважають тих хто вкладає в будівництво суми з сімома нулями -лохами.
Агов, фантазери
Тільки на моїй памяті за останні 12 років пройшли три кризи в будівельній галузі
2008-2009 , 2014 ,2020
Як думаєте- ті хто вже три кризи пережив - навчився мінімізувати втрати?
Тому
Падіння обємів - буде
Падіння цін(особливо коли долар не рухається)-не буде.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 чер, 2020 14:53, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:53

  inflew написав:
  somilitark написав:inflew
Что-то прихвостни гонтаревой в последнее время активизировались.
Может дадите цитату в которой их патрон говорит коронное: кто купит доллар по 13 пожалеет ещё об этом?(((

Да мне самому, как-то, с трудом верится, что он пойдет на укрепление. Предпосылок нет.

НБУ гнёт курс помаленьку вниз за счёт Нафтогаза и сезонности,плюс ведомые идиоты бегут сливать заначку наслушавшись Шмыгалей.

Зато мне нравится как идёт курс вверх,гривну добавляем иногда и за час.

А пока радуемся и славимо НБУ, ставка 6%,а у банков на утро вчера 195 ярдов ликвидности,к бомбе поднесли спичку и фитиль уже тлеет,но пока же всё хорошо,дальше носа мы никогда не видим)))

п.с. пока есть ЖЕЛАНИЕ держать курс и особо не куралесить,посмотрим что будет дальше,но НБУ и экономика уже залили всё своим маслом.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 11 чер, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:57

  asti написав:
  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Новая ставка - 6% //)
Ну как в воду глядел!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЦП = цэ пэрэмога. Дальше укрепляж до 22
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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