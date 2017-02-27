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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5624562556265627

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:58

  somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?

Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((


А предложения какие есть? Все в валюту? Так тут пугают, что бакс сольется. В бетон?
И не надо забывать, что депозитчик он разный. У кого тыщ сто, чего на них купишь.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:03

  vano80 написав:
  somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?

Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((


А предложения какие есть? Все в валюту? Так тут пугают, что бакс сольется. В бетон?
И не надо забывать, что депозитчик он разный. У кого тыщ сто, чего на них купишь.

Сложный вопрос,пробухать тоже сложно за короткий период))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:05

  jump написав:Власник Zara, Bershka та Pull&Bear закриє понад тисячу магазинів
Іспанська Inditex, найбільший в світі рітейлер одягу (бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та ін.), збирається закрити 1-1,2 тисячі з 7,4 тисячі своїх магазинів.

Про це повідомляє The Guardian.

Одночасно з цим компанія планує відкрити 450 нових магазинів, тому скорочення мережі становитиме 500-700 точок. Особливо багато магазинів буде закрито в Європі та Азії.

Крім того, Inditex заявила про плани з нарощування онлайн-продажів. У найближчі кілька років компанія вкладе 1 млрд євро розвиток інтернет-торгівлі і 1,7 млрд євро - в інтеграцію технологій продажів.

Вона розраховує, що якщо в минулому році на онлайн припадало 14% всіх її продажів, то до 2022 року їх частка повинна досягти 25%.

Виручка компанії в лютому-квітні 2020 року впала на 44%, до 3,3 млрд євро. Отримано збиток в 409 млн євро проти прибутку 736 млн євро за той же період минулого року.

Протягом першого кварталу 88% магазинів Inditex по всьому світу закривалися на деякий час через карантинні заходи. При цьому онлайн-продажі компанії виросли на 50% за квартал в цілому і на 95% - в квітні.

Мусорки с химволокном закрываются? Вот горе то... Порвал два баяна)))
antey1969
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