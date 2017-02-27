Всім геть з банків! пусть Кати Рожковы, Шмыгали, Смолии своими личными средствами кредитуют банки, а те в свою очередь выдают кредиты бизнесу "около 10%".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:32
Всім геть з банків! пусть Кати Рожковы, Шмыгали, Смолии своими личными средствами кредитуют банки, а те в свою очередь выдают кредиты бизнесу "около 10%".
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:41
Уваж.Иг.Алекс!
Вы никог. не проб. пис. без сокр.? А то немн. задолб. уже!
Вы сокращаете слова, которые вообще не сокращаются, причем делаете это абсолютно отфонарно. Бьет по глазам. Вы экономите нажатия клавиш? Так просто пишите меньше.
Реал.задолб.!
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:44
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 червня 2020 р. № 655-р
Київ
Питання річних загальних зборів акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”
* * * *
3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку НАК “Нафтогаз України” за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
95 відсотків чистого прибутку в розмірі 48 125 300,45 тис. гривень — на виплату дивідендів, з яких 3 800 000 тис. гривень — до спеціального фонду державного бюджету;
5 відсотків чистого прибутку в розмірі 2 532 910,55 тис. гривень — до резервного капіталу.
Источник:
P.S.
Но не забываем, что от этих 48,12 млрд. дивидендов в декабре авансом уже было выплачено 8,5 млрд. Поэтому Нафтогаз смогут выдоить на чуть менее 40 млрд.
А так в основном да, как мішами и зерном в Держрезерве.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:49
У нс свбдная стрна и кждй мжет псть как хчт.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у кого так упал бизнес на 90%???
магазины как работали так и работают. у нас в городе что то не появились объявы сдам помещ. все работают на своих местах. последний были объявы когда игорный бизнес ушёл. но смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:00
15-40:
Харьков 26.68 - 26.72 (утром 26.63 - 26.66), большинство предложений ПОВ на покупку-продажу наличного доллара: 26.67..26.68 - 26.72..26.73.
После объявления решения НБУ по снижению учетной ставки с 8 % до 6 % наличный курс доллара в Харькове повысился на 3 коп.
Сумы 26.60 - 26.70 (26.55 - 26.70)
Полтава 26.65 - 26.73 (26.63 - 26.70)
PS. Пока писал обзор, курс доллара в Харькове добавил еще пару копеек: 26.70 - 26.75
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 11 чер, 2020 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:00
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................11.06.2020..............12.06.2020
дата розрахунку...............10.06.2020..............11.06.2020
Євро..................................30,2859....................30,1723
Долар США.......................26,6367....................26,5999
После полудня доллар отыграл чуть больше половины копейки.
Открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 3 копеек. После утреннего кофе стали постепенно расти, сузив спред до рабочих 2 копеек. Минут за 35 выросли на 3.5 копейки и взяли паузу. Немного постояв, после 11 резко обвалились на 3 копейки. Создается впечатление, что на рынке появился очень сильный или не очень аккуратный продавец. Это резкое движение стало поводом для выхода регулятора, который выполнил план и уравновесил рынок. Постояв 30 минут в балансе, около 12 выросли на 2 копейки.
После обеда приподнялись на полкопейки. После обеда прибавили еще 2 копейки и окончательно остановились.
Официальный курс встретили котировками 26.6200 - 26.6400. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня получилась живенькая сессия с разнонаправленной динамикой в узком диапазоне. Активная фаза торгов завершилась достаточно рано. Подскок без оборотов после обеда, пожалуй, можно связать со снижением учетной ставки, которое оказалось больше, чем ожидал рынок. Учитывая, что НБУ был замечен на рынке и, по всей видиомсти, успел отхватить плановую двадцатку, связывать небольшой рост котировок с недостатком валюты сегодня не приходится. Впрочем, есть немалая вероятность, что настоящую реакцию рынка на снижение ставки мы увидим завтра. Но это не точно
Этот день в истории:
2019 - 26.2990 (-8) +30
2018 - 26.0913 (-4) +50
2017 - 26.1248 (-2)
2016 - 25.0153 (+1)
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:02
При чому тут депозит?
Якби оренда давала більше ніж заплатиш за кредит...тоді б зявилась можливість все скуповувати..
А так - приміщення яке здається в оренду-коштує+/-100 місячних орнедних плат.
Для того щоб все скупити - треба мати на порядок більше коштів ніж отримуєш за рік оренди
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Каждый может, как хочет, но Вы сократили все так, что это легко читается, следуя простому правилу:
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм.
Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 11 чер, 2020 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:06
Игорь Алексеевич
Добрый день, а Вы в каких районах города Запорожье сдаете коммерческую недвижимость в аренду?
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