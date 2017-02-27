Додано: Чет 11 чер, 2020 16:00

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................11.06.2020..............12.06.2020дата розрахунку...............10.06.2020..............11.06.2020Євро..................................30,2859....................30,1723Долар США.......................26,6367....................После полудня доллар отыграл чуть больше половины копейки.Открылись расширением спреда на полкопейки вниз до 3 копеек. После утреннего кофе стали постепенно расти, сузив спред до рабочих 2 копеек. Минут за 35 выросли на 3.5 копейки и взяли паузу. Немного постояв, после 11 резко обвалились на 3 копейки. Создается впечатление, что на рынке появился очень сильный или не очень аккуратный продавец. Это резкое движение стало поводом для выхода регулятора, который выполнил план и уравновесил рынок. Постояв 30 минут в балансе, около 12 выросли на 2 копейки.После обеда приподнялись на полкопейки. После обеда прибавили еще 2 копейки и окончательно остановились.Официальный курс встретили котировками 26.6200 - 26.6400. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Сегодня получилась живенькая сессия с разнонаправленной динамикой в узком диапазоне. Активная фаза торгов завершилась достаточно рано. Подскок без оборотов после обеда, пожалуй, можно связать со снижением учетной ставки, которое оказалось больше, чем ожидал рынок. Учитывая, что НБУ был замечен на рынке и, по всей видиомсти, успел отхватить плановую двадцатку, связывать небольшой рост котировок с недостатком валюты сегодня не приходится. Впрочем, есть немалая вероятность, что настоящую реакцию рынка на снижение ставки мы увидим завтра. Но это не точноЭтот день в истории:2019 - 26.2990 (-8) +302018 - 26.0913 (-4) +502017 - 26.1248 (-2)2016 - 25.0153 (+1)