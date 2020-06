Додано: Чет 11 чер, 2020 16:24

budivelnik написав: proftpd66 написав: Если бы коммерческая недвижимость давала значительно больше чем депозит и облигации , то все бы уже купили. Если бы коммерческая недвижимость давала значительно больше чем депозит и облигации , то все бы уже купили. При чому тут депозит?

Якби оренда давала більше ніж заплатиш за кредит...тоді б зявилась можливість все скуповувати..

А так - приміщення яке здається в оренду-коштує+/-100 місячних орнедних плат.

Для того щоб все скупити - треба мати на порядок більше коштів ніж отримуєш за рік оренди При чому тут депозит?Якби оренда давала більше ніж заплатиш за кредит...тоді б зявилась можливість все скуповувати..А так - приміщення яке здається в оренду-коштує+/-100 місячних орнедних плат.Для того щоб все скупити - треба мати на порядок більше коштів ніж отримуєш за рік оренди

