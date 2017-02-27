jump написав:Власник Zara, Bershka та Pull&Bear закриє понад тисячу магазинів Іспанська Inditex, найбільший в світі рітейлер одягу (бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та ін.), збирається закрити 1-1,2 тисячі з 7,4 тисячі своїх магазинів.
Про це повідомляє The Guardian.
Одночасно з цим компанія планує відкрити 450 нових магазинів, тому скорочення мережі становитиме 500-700 точок. Особливо багато магазинів буде закрито в Європі та Азії.
Крім того, Inditex заявила про плани з нарощування онлайн-продажів. У найближчі кілька років компанія вкладе 1 млрд євро розвиток інтернет-торгівлі і 1,7 млрд євро - в інтеграцію технологій продажів.
Вона розраховує, що якщо в минулому році на онлайн припадало 14% всіх її продажів, то до 2022 року їх частка повинна досягти 25%.
Виручка компанії в лютому-квітні 2020 року впала на 44%, до 3,3 млрд євро. Отримано збиток в 409 млн євро проти прибутку 736 млн євро за той же період минулого року.
Протягом першого кварталу 88% магазинів Inditex по всьому світу закривалися на деякий час через карантинні заходи. При цьому онлайн-продажі компанії виросли на 50% за квартал в цілому і на 95% - в квітні.
Мусорки с химволокном закрываются? Вот горе то... Порвал два баяна)))
Так это не к тому новость, а к перспективам инвестиций в коммерческую недвижимость - для Игоря Алексеевича. Бизнес уходит в онлайн - это тренд долгосрочный.
Ну и, чтоб два раза не вставать, для понимания перспектив занятости в среднесрочной перспективе - Люфтганза тоже сегодня объявила о сокращении 22 тыс человек (3-я итерация после апреля и мая). Еще 4 тыс висят на волоске переговоров с профсоюзами...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 чер, 2020 16:15, всього редагувалось 2 разів.
ком.недвигу хорошо можно было купить в 14- 15 году. у многих была валютная ипотека и банки шли на уступки минус 40-70%, только при разовом погашении. поэтому выставлялись магазины до 100кв.м, которые ещё вчера стоили 100штук баксов, а отдавали реально за 30-50штук. баксов. аренда в таких магазинах сейчас 200грн.кв.м.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
budivelnik написав:Як думаєте- ті хто вже три кризи пережив - навчився мінімізувати втрати? Тому Падіння обємів - буде Падіння цін(особливо коли долар не рухається)-не буде.
Що-до цін на новобуди, то треба забудовникам започаткувати гілку з назвою "Вср¥сь, но дешево не продадусь!"
Так, а чом би і ні? - врізати робітникам зарплату - запросто! - робітників звільнити/копнути - запросто! - погіршити якість будівництва, щоб зекономити - запросто! - темпи будівництва притормозити/чи, взагалі, заморозити - запросто!
- ціну спустити - ні, краще вдавитись!
п. с. І про курс цього місяця йдемо на 26,20
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
у кого так упал бизнес на 90%??? магазины как работали так и работают. у нас в городе что то не появились объявы сдам помещ. все работают на своих местах. последний были объявы когда игорный бизнес ушёл. но смотрю простоя не было помещений. сразу ломбарды их подмяли.
Добрый день . Извините , что вмешиваюсь . Помните ,на остановке театр Магара (бывший "Огород" с вкуснейшими бочковыми огурцами )был магазин по продаже спорт, военой,охотничей одежды -уже нет . В центре , на проспекте , полный проход -аренда помещения висит . И на (ну Вы поняли ) ни кому не нужен за ту цену аренды . На 100 процентов свалили . Вот так и выпадают потихоньку , те которые уже не верят "Зеленому счастью ". Проще ведь купить доллары , уехать в Венгрию ,Македонию , Словакию ,Чехию ,Польшу ,Португалию ...... и спокойно вложить в СВОЙ бизнес .
Правила одни для всех , а не как у нас .... Хер его мозга знает , что придет в "чайник " очередного главного банкира , премИер - терпилы(умышленная ошибка) и еще не весть кому . Правила так никто и не придумал , одни для всех !
proftpd66 написав:Если бы коммерческая недвижимость давала значительно больше чем депозит и облигации , то все бы уже купили.
При чому тут депозит? Якби оренда давала більше ніж заплатиш за кредит...тоді б зявилась можливість все скуповувати.. А так - приміщення яке здається в оренду-коштує+/-100 місячних орнедних плат. Для того щоб все скупити - треба мати на порядок більше коштів ніж отримуєш за рік оренди
Ми ведемо дискусію що комерційна нерухомість більше приносить грошей ніж депозит.
Якщо у інвестора, резидента або нерезидента, є велика ліквідність грошей і він хоче його вкластися кудись. Він можуть взяти депозит або брокера, оформити документи. Без гемороя, можна просто спекулювати. Ігор же написав, що комерційна нерухомість краще ніж депозит / облігації.
І ціна на цю недвіжіпость дуже дорога в принципі.
We are discussing that commercial real estate brings more money than a deposit.
If the investor, resident or non-resident, has a lot of liquidity of money and he wants to invest it somewhere. He can take a deposit or a broker, draw up documents. Without hemorrhoids, you can just speculate. Igor wrote that commercial real estate is better than deposit / bonds.
And the price of this immovability is very expensive in principle.
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Количество людей, которым не была начислена зарплата/не был продлен трудовой договор (читай - временно безработных) в апреле, оказалось в 2,4 раза выше количества людей, получивших официальный статус безработного.
Опубликованы данные Пенционного фонда - минус 468 тыс занятых. Индекс номинальной зарплаты уменьшился на 8,5% (реальной - на 9,3%).
холява написав:В центре , на проспекте , полный проход -аренда помещения висит .
я честно говоря не замечал прям что бы весь проспект висел в объявах. есть объективная цена, а есть глуппая. я выше писал 200грн. кв. м. постоянно висит моя объява на олх и постоянно звонят - хотят снять. хотя уже 10 лет у меня постоянные арендаторы и менять не собираюсь, да и они не хотят уходить. даю объяву на олх, что бы мониторить цены и спрос есть в микр-не магазин, за который 100кв. хозяин хочет за аренду 40штук. стоит уже год без арендаторов
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.