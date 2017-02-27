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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5628562956305631>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:54

  Captain Obvious написав:Уваж.Иг.Алекс!
Вы никог. не проб. пис. без сокр.? А то немн. задолб. уже!

Вы сокращаете слова, которые вообще не сокращаются, причем делаете это абсолютно отфонарно. Бьет по глазам. Вы экономите нажатия клавиш? Так просто пишите меньше.
Реал.задолб.!

У нс свбдная стрна и кждй мжет псть как хчт.


По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы чиатем не кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
Востаннє редагувалось juristkostya в Чет 11 чер, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:54

  proftpd66 написав:
  budivelnik написав:
  proftpd66 написав:Если бы коммерческая недвижимость давала значительно больше чем депозит и облигации , то все бы уже купили.
При чому тут депозит?
Якби оренда давала більше ніж заплатиш за кредит...тоді б зявилась можливість все скуповувати..
А так - приміщення яке здається в оренду-коштує+/-100 місячних орнедних плат.
Для того щоб все скупити - треба мати на порядок більше коштів ніж отримуєш за рік оренди
Ми ведемо дискусію що комерційна нерухомість більше приносить грошей ніж депозит.
Будь яка активна діяльність - тягне за собою ризики.
Здача в оренду - набагато ризикованіша операція,ніж депозит...тому віддача від оренди ( в інтегральному виразі) повинна бути вищою від віддачі по депозиту.
Практично весь бізнес в країні працює у вузьких межах прибутковості і ці межі можна виразити як
від ставка рефінансування мінус 2% до 5* ставка рефінансування
В реалі 80% бізнесів працюють в діапазоні
ставка рефінансування+2% до 3* ставка рефінансування
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:05

  Сибарит написав:есть немалая вероятность, что настоящую реакцию рынка на снижение ставки мы увидим завтра.

какие ожидания на снижение ставки?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:22

Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту щодо 100 днів уряду.

Шмигаль зазначив, що меморандум з МВФ передбачає отримання Україною траншу 2,1 мільярда доларів "сьогодні-завтра".

"Стосовно співпраці з ЄС - це 1,7 мільярда євро макрофін допомоги з двох частин: остання частина четвертої програми макрофіну - 500 мільйонів євро, і 1,2 мільярда євро - 5 пакет допомоги ЄС, частину з якого ми також маємо отримати у цьому році.

Загальна сума коштів отримана Україною у цьому місяці буде більше 3,2 мільярдів доларів", - зазначив очільник уряду.

Також, за його словами, кошти від Світового банку можуть надійти протягом 1 місяця.

"Кошти Світового банку ми плануємо отримати протягом одного місяця, основним індикатором для СБ було підписання меморандуму з МВФ.

Протягом найближчого місяця ми очікуємо отримання всіх траншів від всіх наших фінансових партнерів.

Шмигаль уточнив, що обсяг домовленостей із Світовим банком становить 1 мільярд євро.

Він зазначив, що умови опублікують пізніше, і вони схожі на умови МВФ.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:23

  Proofy написав:
  Сибарит написав:есть немалая вероятность, что настоящую реакцию рынка на снижение ставки мы увидим завтра.

какие ожидания на снижение ставки?


Ставка НБУ. Но минфин может и дальше привлекать под 11.5%

в 2009 ставка была 11-12%, но Юлька привлекала под 35%.

Учитесь пацаны :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:31

  vitaliian написав:доллар падает ко всем валютам Зображення


Американцы делают все супер-правильно! Понимая, что на низких потребительских настроениях инфляция невозможна, повышают ликвидность экономики (1), стимулируют экспорт (2), блокируют импорт (3), снижают стоимость обслуживания долгов (4) и поддерживают внутренние соцстандарты (5).

Win-win-win-win-win. А хоронильщики доллара (это не про вас, а к месту) в очередной раз будут жестко наказаны в среднесрочной перспективе.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 чер, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:38

  jump написав:Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту щодо 100 днів уряду.

Шмигаль зазначив, що меморандум з МВФ передбачає отримання Україною траншу 2,1 мільярда доларів "сьогодні-завтра".

"Стосовно співпраці з ЄС - це 1,7 мільярда євро макрофін допомоги з двох частин: остання частина четвертої програми макрофіну - 500 мільйонів євро, і 1,2 мільярда євро - 5 пакет допомоги ЄС, частину з якого ми також маємо отримати у цьому році.

Загальна сума коштів отримана Україною у цьому місяці буде більше 3,2 мільярдів доларів", - зазначив очільник уряду.



Також, за його словами, кошти від Світового банку можуть надійти протягом 1 місяця.

"Кошти Світового банку ми плануємо отримати протягом одного місяця, основним індикатором для СБ було підписання меморандуму з МВФ.

Протягом найближчого місяця ми очікуємо отримання всіх траншів від всіх наших фінансових партнерів.

Шмигаль уточнив, що обсяг домовленостей із Світовим банком становить 1 мільярд євро.

Він зазначив, що умови опублікують пізніше, і вони схожі на умови МВФ.


Вместо того , чтобы завлечь , привлечь ,Затянуть иностранного инвестора интересными предложениями по открытию новых производств, завозу технологий , это стадо ДЯТЛОВ опять хвастают привлечением новых кредитов .
Гады , ну запустите хоть один проект, который бы давал бы постоянную прибыль ,или обеспечивал бы постоянные поступления в пенсионный фонд и т.д.
Интересно , наши правнуки рассчитаются ?
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:39

НБУ прогнозує цього року падіння економіки на 5%. Коли економічна криза дійде до найвищої точки.

Про це розповів економіст, координатор експертної платформи НБУ Андрій Блінов

“Ситуація відбувається вже третій місяць поспіль. За багатьма підрахунками, другий квартал буде піком економічної кризи в Україні. Саме в червні багато людей дізнається, що вони не мають роботи, або втратили частину доходів. Люди повинні пам’ятати про таку можливість і заощаджувати кошти, бо може прийти чорний день”, — сказав він.

Також, за його словами, є висока ймовірність, що трохи знизиться навіть номінальна середня зарплата, а тим більше реальний дохід.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:41

  zРадио написав:
  vitaliian написав:доллар падает ко всем валютам Зображення


Американцы делают все супер-правильно! Понимая, что на низких потребительских настроениях инфляция невозможна, повышают ликвидность экономики (1), стимулируют экспорт (2), блокируют импорт (3), снижают стоимостью обслуживания долгов (4) и поддерживают соцстандарты (5).


Откуда в принципе берётся низкое потребительское настроение, тем более если им выдают деньги просто так? :roll: Неужели у всех всё есть и никому абсолютно ничего не нужно почти задаром? Тем более произвели товаров точно меньше из-за короны и остановки(приостановки). Забиты склады выше крыши из-за перепроизводства в докоронные месяца? - но все равно должны как-бы запасы снижаться. Смысл в развитом мире хомячить деньги?
Реально непонятно и странная какая-то ситуация.

п.с. если люди боятся за будущее (что в америках, что у нас) и держат "на черный день" - так при малейшем позитиве в настроениях все молниеносно перевернется и тогда уже нужно будет усиленно думать, что делать с теми хулиардами/хулитриллионнами свежих влитых денег и инфляцией из-за усиленного спроса и "потребительских настроений". :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 11 чер, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:43

  zРадио написав:
  Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу.
депозитные ставки тоже уйдут вниз.
держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.
в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.
надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.
свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.
некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))


А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?

Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...

Только валюта,в которой это счастье происходит,была бы твердой.Хню смолий творит.Ставку снижать с 18% надо было,но % до 9-10.Он себя с главой банка Швейцарии попутал.
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