flyman написав: zРадио написав: Игорь Алексеевич написав: -1 будет по уч ставке нбу.

депозитные ставки тоже уйдут вниз.

держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.

в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.

надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.

свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.

А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?



в лендлордов манічка,

що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон,

і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас...

Данунах,если ставка в плинтуса и хаты доступны,то смысл платить аренду,если можно взять вменяемую ипотеку.При росте платежеспособного спроса,подкрепленного низкой ставкой цена бетона вырастет,а доходность ренты соответственно упадет-ибо с чего ценам на аренду расти,здесь не Лондон.

=====

так отож, дохідність бетону впаде до плінтуса (як валютні депо),

