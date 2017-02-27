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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5628562956305631

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:49

  flyman написав:
  zРадио написав:
  Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу.
депозитные ставки тоже уйдут вниз.
держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.
в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.
надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.
свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.
некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))


А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?

Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...

в лендлордов манічка,
що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон,
і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас...
на цьому логічна цепочка обриваєццо

Данунах,если ставка в плинтуса и хаты доступны,то смысл платить аренду,если можно взять вменяемую ипотеку.При росте платежеспособного спроса,подкрепленного низкой ставкой цена бетона вырастет,а доходность ренты соответственно упадет-ибо с чего ценам на аренду расти,здесь не Лондон.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:55

quote="4988646:goldfinger"
  flyman написав:
  zРадио написав:
  Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу.
депозитные ставки тоже уйдут вниз.
держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет.
в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду.
надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день.
свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды.
некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))


А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?

Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...

в лендлордов манічка,
що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон,
і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас...
на цьому логічна цепочка обриваєццо

Данунах,если ставка в плинтуса и хаты доступны,то смысл платить аренду,если можно взять вменяемую ипотеку.При росте платежеспособного спроса,подкрепленного низкой ставкой цена бетона вырастет,а доходность ренты соответственно упадет-ибо с чего ценам на аренду расти,здесь не Лондон.
=====
так отож, дохідність бетону впаде до плінтуса (як валютні депо),
а сам він виросте хіба в гривнях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:00

  goldfinger написав:Данунах,если ставка в плинтуса и хаты доступны,то смысл платить аренду,если можно взять вменяемую ипотеку.При росте платежеспособного спроса,подкрепленного низкой ставкой цена бетона вырастет,а доходность ренты соответственно упадет-ибо с чего ценам на аренду расти,здесь не Лондон.


А с какого лешего появится дешевое кредитование при ухудшении качества кредитных портфелей и сокращении их объемов, еще и на фоне падения доходов и роста безработицы?

Где качественных заемщиков брать? Но это все мелкие вопросы. Крупный вы сформулировали раньше - ставка 6% неконкурентна и не соответствует риску. Это премия 5 п.п. к доллару. Кому оно надо??? Решение только ускорит бегство независимого капитала из гривны в валюту (шуры-муры с госбанками и госмонополистами - это отдельная история внутрибюджетной МММ)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02

  vano80 написав:
  somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?

Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((


А предложения какие есть? Все в валюту? Так тут пугают, что бакс сольется. В бетон?
И не надо забывать, что депозитчик он разный. У кого тыщ сто, чего на них купишь.

***,да любой контрабас,конверт,обнал,паленка,наркота,стволы,бордель лучше,чем 3% в гривне.Курам на смех нах!
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:11

  somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?

Это еще нескоро будет, поэтому важно наделать "столбики" по хорошим ставкам. Безрисковой альтернативы все равно нет, если при 6% "чистыми" инфляция будет 2% - не вижу проблемы :)

  somilitark написав:Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((

Такие сказки про грядущий девал мы тут уже лет 5 слышим, это все лишь для утешения влетевших баксодержателей, не более того. Реальность другая и НБУ адекватно на нее реагирует, понижая ставку.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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