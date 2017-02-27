Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу. депозитные ставки тоже уйдут вниз. держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет. в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду. надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день. свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды. некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))
А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?
Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...
в лендлордов манічка, що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон, і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас... на цьому логічна цепочка обриваєццо
Данунах,если ставка в плинтуса и хаты доступны,то смысл платить аренду,если можно взять вменяемую ипотеку.При росте платежеспособного спроса,подкрепленного низкой ставкой цена бетона вырастет,а доходность ренты соответственно упадет-ибо с чего ценам на аренду расти,здесь не Лондон.
Игорь Алексеевич написав:-1 будет по уч ставке нбу. депозитные ставки тоже уйдут вниз. держать теперь на дело в банке, только что бы дома не валялись, т.к. дохода практически уже не будет. в своё время хорошо, что купил ком. недвигу и теперь нормально живу, сдавая её в аренду. надо ещё прикупить хотя бы одну недвигу и тогда вообще депозиты во вчерашний день. свой бизнес плюс дополнительно монеты с аренды. некоторым тоже предлагал в своё время вкладываться в ком. недвигу. но многих устраивали ставки под 25% годовых и думали, что это будет вечным))
А вы не задумывались, почему в развитых странах ниже доходность не только депозитов, но и недвижимости, и что оба этих факта как-то связаны с более низкой стоимостью капитала, и коррелируют между собой?
Удивительное рядом - финансовый форум, завсегдатай которого не понимает, что со ставками депозитов упадет и рента...
в лендлордов манічка, що впаде дохідність депо і всі пабіжать в бітон, і цєєна на бітон р0кетой вжух в космас... на цьому логічна цепочка обриваєццо
Данунах,если ставка в плинтуса и хаты доступны,то смысл платить аренду,если можно взять вменяемую ипотеку.При росте платежеспособного спроса,подкрепленного низкой ставкой цена бетона вырастет,а доходность ренты соответственно упадет-ибо с чего ценам на аренду расти,здесь не Лондон. ===== так отож, дохідність бетону впаде до плінтуса (як валютні депо), а сам він виросте хіба в гривнях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
goldfinger написав:Данунах,если ставка в плинтуса и хаты доступны,то смысл платить аренду,если можно взять вменяемую ипотеку.При росте платежеспособного спроса,подкрепленного низкой ставкой цена бетона вырастет,а доходность ренты соответственно упадет-ибо с чего ценам на аренду расти,здесь не Лондон.
А с какого лешего появится дешевое кредитование при ухудшении качества кредитных портфелей и сокращении их объемов, еще и на фоне падения доходов и роста безработицы?
Где качественных заемщиков брать? Но это все мелкие вопросы. Крупный вы сформулировали раньше - ставка 6% неконкурентна и не соответствует риску. Это премия 5 п.п. к доллару. Кому оно надо??? Решение только ускорит бегство независимого капитала из гривны в валюту (шуры-муры с госбанками и госмонополистами - это отдельная история внутрибюджетной МММ)
somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?
Это еще нескоро будет, поэтому важно наделать "столбики" по хорошим ставкам. Безрисковой альтернативы все равно нет, если при 6% "чистыми" инфляция будет 2% - не вижу проблемы
somilitark написав:Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((
Такие сказки про грядущий девал мы тут уже лет 5 слышим, это все лишь для утешения влетевших баксодержателей, не более того. Реальность другая и НБУ адекватно на нее реагирует, понижая ставку.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
goldfinger написав:Только валюта,в которой это счастье происходит,была бы твердой.Хню смолий творит.Ставку снижать с 18% надо было,но % до 9-10.Он себя с главой банка Швейцарии попутал.
Хоче втриматися, виконує зЕбаганки (як і з курсом, з 24 на 27 - хтось зелений почув стогін ахмєтки, і "за дорого", схоже, став його слугою/слугами). Хтось в зЕвуха вклав, що "секрет успіху" - недорога іпотека (зЕбудовники в ірпенях?). Забули розЕтлумачити, що при таких ставках відбудеться зЕростання цін на житло (тобто "тіло").
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
goldfinger написав:Данунах,если ставка в плинтуса и хаты доступны,то смысл платить аренду,если можно взять вменяемую ипотеку.При росте платежеспособного спроса,подкрепленного низкой ставкой цена бетона вырастет,а доходность ренты соответственно упадет-ибо с чего ценам на аренду расти,здесь не Лондон.
А с какого лешего появится дешевое кредитование при ухудшении качества кредитных портфелей и сокращении их объемов, еще и на фоне падения доходов и роста безработицы?
Где качественных заемщиков брать? Но это все мелкие вопросы. Крупный вы сформулировали раньше - ставка 6% неконкурентна и не соответствует риску. Это премия 5 п.п. к доллару. Кому оно надо??? Решение только ускорит бегство независимого капитала из гривны в валюту (шуры-муры с госбанками и госмонополистами - это отдельная история внутрибюджетной МММ)
Верно,неоткуда взяться качественному заёмщику,ибо,как говорили в нашей израильской деревне,деньги банки занимают тем,у кого они есть,а у нарида в массе своей жирка нет, мозгов тоже,ведь это взаимосвязано.Вот и получается,что снижением ставки НБУ бьёт по депозитчикам,лишая их доходов,а банки-приноса гривны и базы пассивов от населения.
somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?
Это еще нескоро будет, поэтому важно наделать "столбики" по хорошим ставкам. Безрисковой альтернативы все равно нет, если при 6% "чистыми" инфляция будет 2% - не вижу проблемы
somilitark написав:Как по мне,то девал за 30 и ближе к 35 просто просится,учитывая дефицит бюджета и ставку около нуля по украинским меркам,но нарид верит в доброго царя и не реагирует ни на что,пока(((
Такие сказки про грядущий девал мы тут уже лет 5 слышим, это все лишь для утешения влетевших баксодержателей, не более того. Реальность другая и НБУ адекватно на нее реагирует, понижая ставку.
Никогда,вот совсем никогда,от слова вообще,не бывал я влетевшим баксолдержателем.Таки да,бывали моменты,когда покупал бакс высоковато,но жизнь все равно все расставляет по местам и сейчас я в среднем 10%+ в валюте.Это немного,но,как сказал в Приключениях Шурика пан Моргунов:главный вопрос СУММА:)
goldfinger написав:Только валюта,в которой это счастье происходит,была бы твердой.Хню смолий творит.Ставку снижать с 18% надо было,но % до 9-10.Он себя с главой банка Швейцарии попутал.
Хоче втриматися, виконує зЕбаганки (як і з курсом, з 24 на 27 - хтось зелений почув стогін ахмєтки, і "за дорого", схоже, став його слугою/слугами). Хтось в зЕвуха вклав, що "секрет успіху" - недорога іпотека (зЕбудовники в ірпенях?). Забули розЕтлумачити, що при таких ставках відбудеться зЕростання цін на житло (тобто "тіло").