Додано: Чет 11 чер, 2020 18:12

goldfinger написав: Только валюта,в которой это счастье происходит,была бы твердой.Хню смолий творит.Ставку снижать с 18% надо было,но % до 9-10.Он себя с главой банка Швейцарии попутал.

Хоче втриматися, виконує зЕбаганки (як і з курсом, з 24 на 27 - хтось зелений почув стогін ахмєтки, і "за дорого", схоже, став його слугою/слугами).

Хоче втриматися, виконує зЕбаганки (як і з курсом, з 24 на 27 - хтось зелений почув стогін ахмєтки, і "за дорого", схоже, став його слугою/слугами).

Хтось в зЕвуха вклав, що "секрет успіху" - недорога іпотека (зЕбудовники в ірпенях?). Забули розЕтлумачити, що при таких ставках відбудеться зЕростання цін на житло (тобто "тіло").

