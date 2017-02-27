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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5629563056315632

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А где анонсированные до/около 8 ярдов грн. вчерашнего погашения?
бросили на 7 коп. Рыжика после 14 и оставили на завтра - зачем?
Перевложились сегодня, до снижения ставки - таким объемом на вторичке?
да и баланс тут: https://news.finance.ua/ru/news/-/47249 ... ya-ot-ovgz - не ясен (мне): на 18 зашли во Вт, на 8 погасили вчера (часть - купон), рост портфеля (до 10), а тут -4? на прошлой неделе, вроде, не было таких сумм :roll:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:48

  Ой+ написав:
  goldfinger написав:Вот и получается,что снижением ставки НБУ бьёт по депозитчикам,лишая их доходов


Ну і бюджет недорахується податку, депозитчики, отримуючи на півтрильйона 100 млрд. процентами, 20 млрд. сплачували. Якщо ставки дознижують, то і 10 млрд. не набіжить.

Действия НБУ со ставкой оторваны от реальности,вообще похоже на анекдот про Вовочку насчёт предложений про ремонту класса летом:а давайте по потолку х**нем зелёную полосу! Вовочка!!!Ну не нравится зеленую-х**ните синюю.А давайте в 19-м году укрепим гривну!А в 20-м утрамбуем ставку!Зловещие эксперименты зелёных обезьян с гранатами.Или дурость или выполнение заказов.Или руководство НБУ строит в своем воображении отдельный секторальный рай с низкой инфляцией,низкими ставками...только вот на этом розовые сны по идее заканчиваются,ибо сильного спроса,уверенности потребителей,низкой безработицы,роста ВВП,доступного кредита,стимулирующего налогового кодекса,настоящей судебной системы нет и в помине.И как-то получилось,что не йену или доллар они печатают.Странно.
goldfinger
 
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