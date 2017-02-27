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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:48
А где анонсированные до/около 8 ярдов грн. вчерашнего погашения?
бросили на 7 коп. Рыжика после 14 и оставили на завтра - зачем?
Перевложились сегодня, до снижения ставки - таким объемом на вторичке?
да и баланс тут: https://news.finance.ua/ru/news/-/47249 ... ya-ot-ovgz
- не ясен (мне): на 18 зашли во Вт, на 8 погасили вчера (часть - купон), рост портфеля (до 10), а тут -4? на прошлой неделе, вроде, не было таких сумм
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matroSkin
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:48
Ой+ написав: goldfinger написав:
Вот и получается,что снижением ставки НБУ бьёт по депозитчикам,лишая их доходов
Ну і бюджет недорахується податку, депозитчики, отримуючи на півтрильйона 100 млрд. процентами, 20 млрд. сплачували. Якщо ставки дознижують, то і 10 млрд. не набіжить.
Действия НБУ со ставкой оторваны от реальности,вообще похоже на анекдот про Вовочку насчёт предложений про ремонту класса летом:а давайте по потолку х**нем зелёную полосу! Вовочка!!!Ну не нравится зеленую-х**ните синюю.А давайте в 19-м году укрепим гривну!А в 20-м утрамбуем ставку!Зловещие эксперименты зелёных обезьян с гранатами.Или дурость или выполнение заказов.Или руководство НБУ строит в своем воображении отдельный секторальный рай с низкой инфляцией,низкими ставками...только вот на этом розовые сны по идее заканчиваются,ибо сильного спроса,уверенности потребителей,низкой безработицы,роста ВВП,доступного кредита,стимулирующего налогового кодекса,настоящей судебной системы нет и в помине.И как-то получилось,что не йену или доллар они печатают.Странно.
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goldfinger
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