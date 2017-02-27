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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:48
А где анонсированные до/около 8 ярдов грн. вчерашнего погашения?
бросили на 7 коп. Рыжика после 14 и оставили на завтра - зачем?
Перевложились сегодня, до снижения ставки - таким объемом на вторичке?
да и баланс тут: https://news.finance.ua/ru/news/-/47249 ... ya-ot-ovgz
- не ясен (мне): на 18 зашли во Вт, на 8 погасили вчера (часть - купон), рост портфеля (до 10), а тут -4? на прошлой неделе, вроде, не было таких сумм
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matroSkin
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:48
Ой+ написав: goldfinger написав:
Вот и получается,что снижением ставки НБУ бьёт по депозитчикам,лишая их доходов
Ну і бюджет недорахується податку, депозитчики, отримуючи на півтрильйона 100 млрд. процентами, 20 млрд. сплачували. Якщо ставки дознижують, то і 10 млрд. не набіжить.
Действия НБУ со ставкой оторваны от реальности,вообще похоже на анекдот про Вовочку насчёт предложений про ремонту класса летом:а давайте по потолку х**нем зелёную полосу! Вовочка!!!Ну не нравится зеленую-х**ните синюю.А давайте в 19-м году укрепим гривну!А в 20-м утрамбуем ставку!Зловещие эксперименты зелёных обезьян с гранатами.Или дурость или выполнение заказов.Или руководство НБУ строит в своем воображении отдельный секторальный рай с низкой инфляцией,низкими ставками...только вот на этом розовые сны по идее заканчиваются,ибо сильного спроса,уверенности потребителей,низкой безработицы,роста ВВП,доступного кредита,стимулирующего налогового кодекса,настоящей судебной системы нет и в помине.И как-то получилось,что не йену или доллар они печатают.Странно.
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goldfinger
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:05
goldfinger как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
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Игорь
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:13
Игорь написав:goldfinger
как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать
, как и весь мир.
гагага,
ну ще 5 млн виїде на заробітки,
а дехто з капіталом, подумаєш,
МВФ ще набашляє
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:18
Alex2006 написав:
Такие сказки про грядущий девал мы тут уже лет 5 слышим, это все лишь для утешения влетевших баксодержателей, не более того. Реальность другая и НБУ адекватно на нее реагирует, понижая ставку.
Глядя на вашу новую регистрацию понимаешь как всё просто,сначала под ником дипломнет вангуешь как всё хорошо,а потом после кратного девала с заделом просто меняешь учётку и поёшь по новой про крепость красивой навсегда.
В следующий раз точно так же сделаете?
Просто напишете Дениска 2020 и будете точно так же заливать,мол курс 50 или 80 это наше всё на пару лет,можете не переживать,если что то ещё новый ник забацаю и буду катлетки по 300 долларов сливать?
С 1-го июля пенсии повысят,это очень в тему,меньше доходов,значит больше расходов,вот Шмаганомика,переходим на новое донецкое правописание(((
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 11 чер, 2020 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:19
flyman написав: Игорь написав:goldfinger
как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать
, как и весь мир.
гагага,
ну ще 5 млн виїде на заробітки,
а дехто з капіталом, подумаєш,
МВФ ще набашляє
а зачем выезжать ? здесь же работы полно.
с каким еще капиталом, если они на заработки едут ?
а зачем уезжать с капиталом, если там нету таких процентов ? или там проще бизнес вести
?
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Игорь
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:23
Игорь написав:goldfinger
как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
В мечтах,гг,я бы взял кредит % под 5 для дела,но поскольку это понижение ставки не про нас,а хз,то в реале лично я теряю возможность взять хороший % в гривне,в которую есть смысл зайти после серьезного девала,максимум среднесрочно,может спекулятивно вырасти бетон на дешевой ипотеке не для всех.То есть или рантье с высокой ставкой и тогда можно держать долю капитала в гривне,или бизнес с низкой.Но верите ли вы в реальную возможность бизнеса с низкой ставкой в Украине? Зачем банку ее давать? Банк очень захочет заработать на вас 5% годовых?Они так и будут добровольно-принудительно брать овгз,зарабатывать на рко и стричь наличные и потребкредиты,распиливая их с продавцами.
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goldfinger
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:29
goldfinger написав: Игорь написав:goldfinger
как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
В мечтах,гг,я бы взял кредит % под 5 для дела,но поскольку это понижение ставки не про нас,а хз,то в реале лично я теряю возможность взять хороший % в гривне,в которую есть смысл зайти после серьезного девала,максимум среднесрочно,может спекулятивно вырасти бетон на дешевой ипотеке не для всех.То есть или рантье с высокой ставкой и тогда можно держать долю капитала в гривне,или бизнес с низкой.Но верите ли вы в реальную возможность бизнеса с низкой ставкой в Украине? Зачем банку ее давать? Банк очень захочет заработать на вас 5% годовых?Они так и будут добровольно-принудительно брать овгз,зарабатывать на рко и стричь наличные и потребкредиты,распиливая их с продавцами.
Ого, как Вы закрутили, что я ничего не понял. Ну да ладно. Я думал Вы простой человек, а Вы как шахматист думаете на 3 шага вперед, как бы воспользоваться ситуацией.
Но вообще дешевые кредиты дают, но только нужно чтобы у тебя хоть что-то было, чтобы потом можно было забрать. А то мы хотим дешевый кредит и ничем после банкротства не отвечать.
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Игорь
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:50
Игорь написав:goldfinger
как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
Дядько,а де і ким тут працювати не підкажете, бо я щось не знайшов де, хоча дуже намагався.
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