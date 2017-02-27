Игорь написав:Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
странное представление о шаре, а работать означает мешки с цементом таскать? одни сдают в аренду помещения, другие транспорт, третьи оборудование, четвертые деньги. Тот кто делает бизнес может всё взять в аренду, чем сэкономить средства для оборота. Деньги депозитчикам тоже не из воздуха достались, давая в долг они в чем то отказывают себе в новом мерседесе или в черной икре, может живут в стесненных условиях чтобы кто то мог воспользоваться их деньгами. Шара как раз вливать в экономику необеспеспеченные деньги. Они бы так рабочие места создавали, как дешевые деньги, которые остаются недоступными 80% жителям Украины.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 чер, 2020 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:а зачем выезжать ? здесь же работы полно. с каким еще капиталом, если они на заработки едут ? а зачем уезжать с капиталом, если там нету таких процентов ? или там проще бизнес вести ?
Дядьку-розумник, сиджу в Україні з початку карантина, шукаю не працю, а ,щоб за ту працю можна було прожити-нема нічого. Де там шо у вас є для лікаря, пищіть в особисті. Капітал там це вам не капітал тут, капітал там може приносити 20 річних і це супергуд, а капітал тут може приноситм і 200%, але капітал тут, тут і закінчується еапітулізацією їнших, але не ... Але вас це не стосується, бо у вас все гаразд.
Игорь написав:goldfinger как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
В мечтах,гг,я бы взял кредит % под 5 для дела,но поскольку это понижение ставки не про нас,а хз,то в реале лично я теряю возможность взять хороший % в гривне,в которую есть смысл зайти после серьезного девала,максимум среднесрочно,может спекулятивно вырасти бетон на дешевой ипотеке не для всех.То есть или рантье с высокой ставкой и тогда можно держать долю капитала в гривне,или бизнес с низкой.Но верите ли вы в реальную возможность бизнеса с низкой ставкой в Украине? Зачем банку ее давать? Банк очень захочет заработать на вас 5% годовых?Они так и будут добровольно-принудительно брать овгз,зарабатывать на рко и стричь наличные и потребкредиты,распиливая их с продавцами.
Ого, как Вы закрутили, что я ничего не понял. Ну да ладно. Я думал Вы простой человек, а Вы как шахматист думаете на 3 шага вперед, как бы воспользоваться ситуацией. Но вообще дешевые кредиты дают, но только нужно чтобы у тебя хоть что-то было, чтобы потом можно было забрать. А то мы хотим дешевый кредит и ничем после банкротства не отвечать.
Куди приходити за дешевим кредитом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/