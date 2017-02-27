Игорь написав:а зачем выезжать ? здесь же работы полно. с каким еще капиталом, если они на заработки едут ? а зачем уезжать с капиталом, если там нету таких процентов ? или там проще бизнес вести ?
Дядьку-розумник, сиджу в Україні з початку карантина, шукаю не працю, а ,щоб за ту працю можна було прожити-нема нічого. Де там шо у вас є для лікаря, пищіть в особисті. Капітал там це вам не капітал тут, капітал там може приносити 20 річних і це супергуд, а капітал тут може приноситм і 200%, але капітал тут, тут і закінчується еапітулізацією їнших, але не ... Але вас це не стосується, бо у вас все гаразд.
Игорь написав:goldfinger как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
В мечтах,гг,я бы взял кредит % под 5 для дела,но поскольку это понижение ставки не про нас,а хз,то в реале лично я теряю возможность взять хороший % в гривне,в которую есть смысл зайти после серьезного девала,максимум среднесрочно,может спекулятивно вырасти бетон на дешевой ипотеке не для всех.То есть или рантье с высокой ставкой и тогда можно держать долю капитала в гривне,или бизнес с низкой.Но верите ли вы в реальную возможность бизнеса с низкой ставкой в Украине? Зачем банку ее давать? Банк очень захочет заработать на вас 5% годовых?Они так и будут добровольно-принудительно брать овгз,зарабатывать на рко и стричь наличные и потребкредиты,распиливая их с продавцами.
Ого, как Вы закрутили, что я ничего не понял. Ну да ладно. Я думал Вы простой человек, а Вы как шахматист думаете на 3 шага вперед, как бы воспользоваться ситуацией. Но вообще дешевые кредиты дают, но только нужно чтобы у тебя хоть что-то было, чтобы потом можно было забрать. А то мы хотим дешевый кредит и ничем после банкротства не отвечать.
Куди приходити за дешевим кредитом?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
что бы получить дешёвый кредит, надо др. положить на дешёвый депозит. что бы получить дешёвый кредит - надо собрать немало документов. ипотека - первый взнос от 30% - офиц. трудоустройство, поручители, залог, плавающая ставка. думаю не много найдётся в стране таких прям полностью чистюль в финансах.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Поясніть, чому ваш нік- zradio? Це такий тролінг, що розшифровується, як зрадницьке радіо, чи як, поясніть будь ласка. А також зрозумійте, що МВФ це звичацний банк для невдах, умови для невдах визначає не МВФ, а ті хто дуже хоче отримати кредит. Ну це начебто, як Долярчик, який дуже хоче грошей, прийшов в банк і заставив все, що є у тещі, а тещі пояснив. що він ні до чого, це умова банку, щоб вона могла жити.
Игорь написав:goldfinger как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
Обьясню на пальцах. Высокие ставки - означают высокие риски. У нас ставки упали - риски остались. Следовательно очень вероятно искусственное понижение ставок.