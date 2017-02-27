Trast написав:Поясніть, чому ваш нік- zradio? Це такий тролінг, що розшифровується, як зрадницьке радіо, чи як, поясніть будь ласка. А також зрозумійте, що МВФ це звичацний банк для невдах, умови для невдах визначає не МВФ, а ті хто дуже хоче отримати кредит. Ну це начебто, як Долярчик, який дуже хоче грошей, прийшов в банк і заставив все, що є у тещі, а тещі пояснив. що він ні до чого, це умова банку, щоб вона могла жити.
Какая-то бессвязица, простите. Я разве комментировал условия предоставления кредита? Я дал ключевые тезисы макропрогноза.
Или вы намекаете на то, то негативный прогноз нарисовал сам Кабмин, чтобы выклянчить кредиты?
Если так, то непонятно, для каких неудачников на 2020-й прогнозируется 5-6%-ное падение мирового ВВП с минимальным восстановлением в 2021-2022 гг
Игорь написав:goldfinger как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.
Обьясню на пальцах. Высокие ставки - означают высокие риски. У нас ставки упали - риски остались. Следовательно очень вероятно искусственное понижение ставок.
Трохи нк так, це все нагадує всім відомиц анекдот: -синку, я залишився без зарплатні, мене звільнили. -як гарно, батька, нарешті ти не будеш пиячити? -ні, синку, це ти вже їсти не будешь.
Вкладчик1234 написав:На рф доллар пошёл вверх, уже пробил 70 (прибавил около 2 рублей)
В лучшем случае идет коррекция рисковых активов: акций фондовых рынков, нефти, товарных валют и валют развивающихся стран. Выходят в доллар и франк, но, более всего, в иену. В худшем случае возможно повторение марта, то есть очередная волна. В пользу этого сценария свидетельствует вывод нерезидентами сегодня 2 млрд.грн. из ОВГЗ.
Trast написав:Поясніть, чому ваш нік- zradio? Це такий тролінг, що розшифровується, як зрадницьке радіо, чи як, поясніть будь ласка. А також зрозумійте, що МВФ це звичацний банк для невдах, умови для невдах визначає не МВФ, а ті хто дуже хоче отримати кредит. Ну це начебто, як Долярчик, який дуже хоче грошей, прийшов в банк і заставив все, що є у тещі, а тещі пояснив. що він ні до чого, це умова банку, щоб вона могла жити.
Или вы намекаете на то, то негативный прогноз нарисовал сам Кабмин, чтобы выклянчить кредиты?
somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?
Это все равно, что спросить - "Готовы ли пахать за миску супа?" Отцвели сады, соберется уже завязавшийся урожай и на выход.
а куда они пойдут? на поля помидоры собирать? раньше лафа была, каждый месяц процентики капали не еду, одежду, бензин и т.д. а теперь и на хлебушек не хватит с такими процентами. что то придумать и открыть своё дело - многие не хотят рисковать и будут проедать свои средства и ждать дело под 30%. а далее, проедят всё под 000, так и не дождашись ставки с 30% годовых и......???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 чер, 2020 22:36, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.