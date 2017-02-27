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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5632563356345635>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 377
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
38
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
52
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:18

  Вкладчик1234 написав:На рф доллар пошёл вверх, уже пробил 70 (прибавил около 2 рублей)

Через 2 тиждні у нас теж 27,2 буде
.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:19

  Trast написав:
  Вкладчик1234 написав:На рф доллар пошёл вверх, уже пробил 70 (прибавил около 2 рублей)

Через 2 тиждні у нас теж 27,2 буде
.

27,5 я ожидал 15 июня.задерживается поезд :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:23

  Nazarkino написав:від завтра почну поетапно скупляти зелений,чуйка якась незрозуміла для мене :roll:


думаете до выбров (25.10.2020) Власти качнут ? Думаю можем еще просесть (не ясно на сколько и когда - но летом), а ВОТ ОСЕНЬ - БОЛЬШОЙ ВОПРОС ???
Деньги портят людей… Так что, у нас, в основном, народ хороший…
vitto_ks_UA
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:28

  somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?

Это все равно, что спросить - "Готовы ли пахать за миску супа?"
Отцвели сады, соберется уже завязавшийся урожай и на выход.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:29

  Trast написав:Поясніть, чому ваш нік- zradio?
Це такий тролінг, що розшифровується, як зрадницьке радіо, чи як, поясніть будь ласка.
А також зрозумійте, що МВФ це звичацний банк для невдах, умови для невдах визначає не МВФ, а ті хто дуже хоче отримати кредит.
Ну це начебто, як Долярчик, який дуже хоче грошей, прийшов в банк і заставив все, що є у тещі, а тещі пояснив. що він ні до чого, це умова банку, щоб вона могла жити.


Какая-то бессвязица, простите. Я разве комментировал условия предоставления кредита? Я дал ключевые тезисы макропрогноза.

Или вы намекаете на то, то негативный прогноз нарисовал сам Кабмин, чтобы выклянчить кредиты?

Если так, то непонятно, для каких неудачников на 2020-й прогнозируется 5-6%-ное падение мирового ВВП с минимальным восстановлением в 2021-2022 гг :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:31

  BIGor написав:
  Игорь написав:goldfinger как на Вас лично отразится понижение ставки ? Я при понижении с 18 до 6 вообще никакого дискомфорта не ощутил. Депозиты, Вы серьезно ? Я не знаю страну в которой такие жирные проценты. Да, шара заканчивается, придется еще и работать, как и весь мир.

Обьясню на пальцах. Высокие ставки - означают высокие риски. У нас ставки упали - риски остались. Следовательно очень вероятно искусственное понижение ставок.

Трохи нк так, це все нагадує всім відомиц анекдот:
-синку, я залишився без зарплатні, мене звільнили.
-як гарно, батька, нарешті ти не будеш пиячити?
-ні, синку, це ти вже їсти не будешь.

Так і у нас станеться.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:31

  Вкладчик1234 написав:На рф доллар пошёл вверх, уже пробил 70 (прибавил около 2 рублей)

В лучшем случае идет коррекция рисковых активов: акций фондовых рынков, нефти, товарных валют и валют развивающихся стран. Выходят в доллар и франк, но, более всего, в иену.
В худшем случае возможно повторение марта, то есть очередная волна. В пользу этого сценария свидетельствует вывод нерезидентами сегодня 2 млрд.грн. из ОВГЗ.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:34

  zРадио написав:
  Trast написав:Поясніть, чому ваш нік- zradio?
Це такий тролінг, що розшифровується, як зрадницьке радіо, чи як, поясніть будь ласка.
А також зрозумійте, що МВФ це звичацний банк для невдах, умови для невдах визначає не МВФ, а ті хто дуже хоче отримати кредит.
Ну це начебто, як Долярчик, який дуже хоче грошей, прийшов в банк і заставив все, що є у тещі, а тещі пояснив. що він ні до чого, це умова банку, щоб вона могла жити.




Или вы намекаете на то, то негативный прогноз нарисовал сам Кабмин, чтобы выклянчить кредиты?

Саме на це і натякаю!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:34

  ruvex написав:
  somilitark написав:Теперь главный вопрос к депозитчикам,вы готовы держать деньги под 3% на текущих и максимум 8% брутто на срочных счетах?

Это все равно, что спросить - "Готовы ли пахать за миску супа?"
Отцвели сады, соберется уже завязавшийся урожай и на выход.


а куда они пойдут? на поля помидоры собирать?
раньше лафа была, каждый месяц процентики капали не еду, одежду, бензин и т.д.
а теперь и на хлебушек не хватит с такими процентами.
что то придумать и открыть своё дело - многие не хотят рисковать и будут проедать свои средства и ждать дело под 30%. а далее, проедят всё под 000, так и не дождашись ставки с 30% годовых и......??? :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 чер, 2020 22:36, всього редагувалось 3 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:35

  Igneus написав:В пользу этого сценария свидетельствует вывод нерезидентами сегодня 2 млрд.грн. из ОВГЗ.


Barclays советует клиентам выводить деньги из активов emerging markets. Очень своевременное решение, судя по всему

https://www.bloomberg.com/news/articles ... m-equities
zРадио
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